Tourabschluss in der Lagerhalle Osnabrück

Friska Viljor gehen auf Tuchfühlung mit dem Publikum

Am 05. Mai 2024, einem Sonntag, spielten Friska Viljor ihren Tourabschluss in der Lagerhalle Osnabrück. Als Support waren Days of August aus Norwegen mit dabei.

Friska Viljor gaben ihre letzte Show der Frühjahrstour in der Lagerhalle Osnabrück. Foto: Marcel Linke

Mit der Vorgruppe Days of August haben sich Friska Viljor eine eher ruhige Band ins Vorprogramm genommen. Das Trio passt dennoch ganz gut zu Friska Viljor. Der Abend steht

im Zeichen des Indie-Rocks. Und auch Friska Viljor haben ihre ruhigen Songs.

Es ist für alle der letzte Abend der Tour, so auch für Days of August, die als relativ junge Band das Touren eventuell noch nicht so gewöhnt sind. Sie entschuldigen sich quasi direkt beim Publikum, dass sie sich etwas müde fühlen und ihre Musik das wohl nicht besser macht. Man merkt es ihnen allerdings nicht an.

Nach einer guten halben Stunde ist auch schon Schluss mit dem Konzert von Days of August. Eine weitere halbe Stunde später kommen Friska Viljor auf die Bühne.

Mit „Sabine Rath“ kündigen sie sich an gefolgt von der schnellen Version des Klassikers „Shotgun Sister“ – „We are happy“. Nanu, die wollen doch nicht etwa ihr Pulver schon zu Beginn verschießen? Denn immerhin schließen sich auch „Gold“ sowie „Four Points“ von ihren älteren Alben direkt an.

Schon in der Vergangenheit waren Friska Viljor bereits in Osnabrück. So zum Beispiel im Jahr 2007 in der kleinen Freiheit. Seitdem vermisst Sänger Joakim Sveningsson einen braunen Hut. Wer diesen gefunden hat möge ihn bitte an ihn zurückgeben.

Auf ihren Konzerten tritt das Duo Friska Viljor in Bandstärke mit Keyboarder, Bassist und Schlagzeuger auf. Einen Block schieben Joakim Sveningsson und Daniel Johansson jedoch als Duo akustisch ein mit Songs, wie „In My Sofa“, „Old Man“ und „The Cure“.

Das Konzert befindet sich langsam auf der Zielgerade. Mit „If I Die“ und „On And On“ geht es in die Zugabenpause.

Zu „Inbreeds“ kommen Friska Viljor wieder zurück auf die Bühne und auch Days of August dürfen die Bühne nochmal mit den Schweden teilen. Zum Abschluss gesellen sich Friska Viljor dann zum ruhigen Original „Shotgun Sisters“ ins Publikum.

Ein schöner Abschluss für das Konzert und die Tour.