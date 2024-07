Toller Tourauftakt in Bad Iburg

Jan Delay in absoluter Spiellaune

Jan Delay verausgabt sich auf der Bühne völlig. Foto: Marcel Linke

Der Wettergott ist heute gnädig. Die Woche war eher feuchtnass. Bevor Jan Delay und seine Band Disko No. 1 auf die Bühne gehen dürfen steht erstmal Rapperin Haiyti auf der Bühne und macht den Start. Kurz bevor sie beginnt gibt es zwar noch einen kleinen Nieselschauer,dabei bleibt es dann auch. Der restliche Abend bleibt trocken. Der Platz vor der Bühne hat aber trotzdem durch den Aufbau als auch durch den Auftritt von The BossHoss einen Tag zuvor gelitten.Haiyti kann das Publikum trotz der sehr gemäßigten Temperaturen gut aufwärmen. Dabei unterscheidet sich ihre Musik, sie rappt mit viel Autotune zu den Beats eines DJs, stark von dem was Jan Delay später auf die Bühne bringt. Nach einem kurzen Gastspiel von Haiyti geht es nun aber auch in die Umbaupause.Schon zu Beginn des Konzerts haut Jan Delay mit seiner Band Disko No. 1 etliche Hits raus. Mit "Klar" und "Türlich Türlich" begann nicht nur seine Solokarriere, sondern so beginnt auch das Konzert unterhalb der Burg in Bad Iburg.Für Jan Delay selber wird es aber warm. Er singt nicht nur, er tanzt auch und dann steht er noch an den Kongas. Kein Wunder, dass er sich schon sehr früh sein Jacket auszieht und ganz untypisch für ihn im T-Shirt auf der Bühne steht.Mit Denyo kommt dann sogar ein Überraschungsgast auf die Bühne. Mit dem Beginner-Kollegen spielt er neben "Hammerhart" auch noch ein Medley der größten Hits der Band mit der er bekannt geworden ist.Jan Delay spielt einen guten Mix aus seiner gesamten Karriere. Klar, erst wenige Wochen zuvor ist ein Best-Of-Album erschienen. Und obwohl die letzten beiden regulären Studioalben nicht ganz die Stärke haben, wie die Frühwerke von Jan Delay: Live sind er und seine Disko No. 1 eine absolute Wucht. Das begeistert, das reißt mit.In seinen Songs ist Jan Delay auch oft politisch. So zum Beispiel in "Oh Johnny". Eine klare Ansage mit einer Spitze gegen das kürzlich erschienene Sylt-Video leitet "Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt" ein. Mit Songs, wie "Vergiftet", "Feuer" und dem Sportfreunde-Stiller-Cover "Siehst du das genauso?" geht es auf die Zielgerade. Aber natürlich kommt die Band wieder. Und auch Denyo steht bei "Eule" nochmal mit auf der Bühne bevor es mit einem Cover-Medley in eine nochmalige Zugabenpause geht.Aus dieser kommen Jan Delay & Disko No. 1 mit "Für immer und dich" zurück und beenden den Abend mit "St. Pauli".Das Konzert ist ein toller Auftakt zu Jan Delays aktueller Open-Air-Tour, die ihn auch nochmal in die Nähe führt. In Paderborn wird die Band noch auftreten. Dieses Konzert ist allerdings schon ausverkauft.