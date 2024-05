Kettcar im Lokschuppen

Auch für mich 6. Stunde

Auch für Kettcar ist es die 6. Stunde. Die Hamburger Band befindet sich aktuell auf einem neuen Höhepunkt ihres Erfolgs. Foto: Marcel Linke

Eine Verbundenheit zu Bielefeld hat auf alle Fälle Christin Nichols. Support-Act am heutigen Abend. Als Musikerin konnte die Schauspielerin bislang schon mit der Band PradaMeinhoff eine gewisse Szene-Bekanntheit erlangen. Heute tritt sie mit ihrer Band unter eigenem Namen auf. Und sie gibt zu, dass sie sich sehr freut im Lokschuppen für Kettcar eröffnen zu dürfen. Sie selbst ist in Bünde geboren und aufgewachsen, sodass einem der Lokschuppen mit der lokalen Nähe ein Begriff ist.In ihren Songs spricht Chris Nichols mit einer punk-poppigen Mischung an Musik viele aktuell gesellschaftlich relevante Themen an. Das passt auch zur neuen Ausrichtung des Hauptacts.So spielt sie ihren Song "Citalopram", vermutlich eine der Songs über ein Antidepressivum und nicht die Krankheit selbst. Auch wichtig ist ist das Stück "Today I Choose Violence", in dem es um Bodyshaming gegenüber Frauen, insbesondere erfolgreichen Frauen, geht.Auch Kettcar haben zwar schon immer gesellschaftliche Themen in ihren Songs verarbeitet, aber gefühlt noch nie so stark wie jetzt und auch noch nie so häufig, wie jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven. Und so beginnt das Konzert von Kettcar mit "Auch für mich 6. Stunde". Für die Band ist seit "Ich vs. Wir" ein neuer Bandzyklus angebrochen, den sie mit ihrem aktuellen Album konsequent weiterführen. Die Texte sind politischer geworden, gleichzeitig hört man aber gerade aus dem Album-Opener, der auch Konzert-Opener ist, eine gewisse Müdigkeit und Resignation heraus. Immer diese Wiederholungen, nichts wird besser, gefühlt wird gesellschaftlich alles nur noch schlimmer.Auf ihrem Konzert holen Kettcar jedoch auch die Mutmach-Songs heraus und natürlich die ganz alten Perlen. "Du und wieviel von deinen Freunden" ist 2004 unter den 500 besten Alben aller Zeiten des deutschen Rolling Stone vertreten. Schon früh spielen Kettcar "Money left to burn" sowie den "Balkon gegenüber". Anders als noch auf der Tour zu "Ich vs. Wir" wieder in Standard-Form ohne zweite Strophe.Zu einem der neuen Songs, "München", in dem es um Alltagsrassismus geht, macht Reimer Bustorff eine Ansage. Ursprünglich wollten sie die Handlung des Songs in Bielefeld-Brackwede spielen lassen und haben sich dann doch für München-Harlaching entschieden. Egal wo, die Story funktioniert leider überall. Kettcar haben sich damit aber dennoch wieder in die Herzen der Ostwestfalen gespielt mit ihrer Ortskenntnis, die nicht zuletzt daher rührt, dass Reimer, wie er mal auf einem vergangenen Konzert in Bielefeld berichtet hat, in Bielefeld studiert hat.Die Songs über gesellschaftliche Themen kommen nicht unbedingt im Block. "Sommer '89" wird direkt im Anschluss gespielt. Marcus Wiebuschs "Der Tag wird kommen" über Homosexualität im Profi-Fußball oder "Kanye in Bayreuth" über die Trennung zwischen Werk und Autor werden später im Set gespielt.Neben gesellschaftlichen Themen spielen Kettcar aber auch immer wieder eher angenehme Songs über Alltags- und Beziehungsthemen. "Rettung" zum Beispiel oder den absoluten Klassiker "Balu". Und gerade die Klassiker kommen natürlich immer gut an, speziell wenn der Radiosender 1LIVE laut Aussage von Reimer vor Ort ist und aufnimmt.Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es seitens der Band dann auch zwischendurch ein "Wunschkonzert" gibt. Das Publikum darf aber nicht wirklich Wünsche äußern und so wird, wie auch schon auf den vergangenen Konzerten der Tour "Im Taxi weinen" gespielt.Nach "Kein Außen mehr" leitet "Landungsbrücken raus", welches auf keinem Kettcar-Konzert fehlen darf, den Abschluss des Hauptteils ein.Mit "Trostbrücke Süd" kommen Kettcar zurück auf die Bühne. Hier bitten Kettcar dann nochmal für die 1LIVE-Aufnahme laut mitzusingen: "Wenn du das Radio ausmachst, wird die Scheißmusik auch nicht besser." Immerhin ist ein Kettcar-Konzert auf 1LIVE mal wieder ein Lichtblick im Radio mal wieder handgemachte Rockmusik zu hören.Zum Ende des Konzerts folgen dann noch "Ich danke der Academy" und "Deiche" bevor das Publikum hinaus in die Nacht entlassen wird.