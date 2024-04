Im Skaters Palace

Madsen spielen ein grandioses Konzert

Madsen begeisterten im Skaters Palace Münster. Hier Sebastian bei einer Sporteinlage vor Publikum. Foto: Marcel Linke

Der Skaters Palace Münster ist am heutigen Abend sehr gut gefüllt. In jeder Ecke stehen gefühlt schon um 8 Uhr als die Alex Mofa Gang auf die Bühne geht, Menschen. Mit "Ende offen" geht die Band auf die Bühne und ist eigentlich ab dem ersten Ton sofort Publikumsliebling. Alex Mofa Gang passen halt auch zum Sound von Madsen. Laut, rockig, deutschsprachig, hier und da mit ein wenig Geschrei. Super! Und sie sind ja auch keine ganz Unbekannten. Insgesamt darf sich die Alex Mofa Gang durch 40 Minuten Setlistspielen mit Highlights wie "Keine Schwester", "Kein Land in Sicht" und zum Abschluss "Unser Haus".Die Umbaupause gestaltet sich schon aufgrund des Pre-Show-Tapes (heutzutage ja eigentlich MP3s) als sehr kurzweilig. Seit Weihnachten wohl nicht ausgetauscht kommt "Santa Clause is coming to town". Ich hoffe ihr habt schon Geschenke? Egal heute Abend. Madsen kommen um 10 nach 9 auf die Bühne. Mit "Ein bisschen Lärm", welches als Opener wie die Sonnenbrille aufs Auge passt: "Sind Sie bereit für ein bisschen Lärm? Dann lad' ich Sie ganz herzlich ein, sich heute, hier und jetzt einfach mal frei zu schreien.". Schon zu "Sirenen" bildet sich die erste Wall of Death. Die Jungs auf der Bühne haben eine mega Spielfreude und das überträgt sich auf das Publikum. Sebastian Madsen sucht immer wieder die Nähe zu den Konzertbesuchern.Gibt es eigentlich irgendwelche Songs von Madsen, die auf Konzerten nicht abgefeiert werden oder nicht ganz so berühmt sind? Gefühlt nicht. Die Songs "Macht euch laut" und "Keiner" vielleicht, die heute direkt hintereinander gespielt wurden. Die "Lichtjahre"-LP ist aber, muss ich gestehen, auch ein wenig an mir vorbei gegangen. Für mich kommt im Anschluss Sascha dann vom Schlagzeug weg, geht mit Mikrofon surfen und der geneigte Fan kann sich denken, was jetzt kommt, speziell wenn sein Bruder seinen Platz hinterm Mikro an die Drums verlegt: "Nachtbaden". Dieses Mal mit auf der Bühne: Die Alex Mofa Gang.Nach einem kurzen "Angel"-Cover von Robbie Williams darf dann übrigens der andere der drei Brüder mal singen. Johannes Madsen trägt "Kein Mann für eine Nacht" vor. 20 Jahre gibt es Madsen nun schon. Erstaunlich: Es gibt gar nicht mal so wenig Fans in der Halle, die auf Nachfrage bestätigen, dass sie von Anfang an dabei sind. Vermutlich ist es allerdings bei den meisten, wie bei mir, etwas geflunkert. "Die Perfektion" wurde erst 2005 veröffentlicht. Ich schwöre aber, dass ich seit 2005 dabei bin. Damals spielten Madsen noch im Vorprogramm von Wir sind Helden. Auf ihrer ersten eigenen Tour gaben sie ihr erstes Konzert dann allerdings im Gleis 22 in Münster. Seitdem kommen sie immer wieder gerne in die Stadt zurück, ob mit eigenen Konzerten, auf dem Vainstream Festival oder als Gast für einen Song bei den Donots in der Halle Münsterland.Nach dem sehr lauten "Die Perfektion" gibt es zwischendurch mal zwei Balladen. "So cool bist du nicht" und "Hollywood".Angesichts der aktuellen Zeiten möchten übrigens auch Madsen noch klarere Worte fassen. Obwohl sie schon bei "Kein Bock auf Nazis" mitmachen und damit klar Stellung gegen Rechtsextremismus beziehen haben auch Madsen nun ihren eigenen Song gegen Rassismus, Faschismus und Fremdenfeindlichkeit geschrieben: "Faust hoch gegen Faschismus", bislang noch nicht als Aufnahme erhältlich, sondern nur live zu hören. Nach dem Song gibt es einen großen "Ganz Münster hasst die AfD"-Sprechchor, in den die Band einerseits mit einsteigt und andererseits kommentiert: "Heute sind auch wir Münster."Das Konzert nähert sich langsam dem Ende. Zum Abschluss vor der Zugabenpause gibt es noch den Publikumsliebling "Du schreibst Geschichte" auf die Ohren bei dem der kleine Skaters Palace, diese Halle in der gerade mal 1.000 Leute direkt vor die Bühne passen und weitere 500 schräg daneben, ohrenbetäubend laut mitsingt.Zurück kommen Madsen dann mit "Na gut dann nicht" mit Pause-Stop-Effekt bei dem die Band komplett still hält. Es hat sich eingebürgert, dass die Jungs nicht wissen, was dann geschieht. In Düsseldorf hat Vom die Drums bedient, hier kommt auf einmal der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Münster auf die Bühne und lässt die Kinnladen der Bandmitglieder sprichwörtlich herunterfallen. Auch der Spielmannszug mit "Fck AfD!"-Plakat. Und wieder der tolle "Ganz Münster hasst die AfD"-Chor, der mich glauben lässt, dass die kommenden Wahlen eventuell weniger schlimm ausfallen als es die Umfragen prophezeien.Zum Abschluss geht es noch schnell "Mit dem Moped nach Madrid", bevor "Lass die Musik an" auf ein "Don't Look Back in Anger"-Outro von Band überleitet. Schweißgebadet aber glücklich geht es raus in die frische nächtliche Frühlingsluft dieses 21. März.