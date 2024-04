Im ausverkauften Docks

Die Black Pumas spielten in Hamburg

Die Black Pumas spielten im ausverkauften Docks Hamburg. Foto: Marcel Linke

Das Docks ist heute Abend ausverkauft und bei Eintritt in den Club auch exorbitant gut geheizt. Der Einlass beginnt pünktlich um 19 Uhr und ebenso pünktlich stehen um 20 Uhr Mrcy auf der Bühne. Sie sind der Support heute Abend und sind musikalisch eine wahnsinnig guteEröffnung für den Hauptact. So geht es musikalisch in dieselbe Richtung: Soul mit Funk und ein wenig Rock gemischt. Das alles aber so professionell gespielt, dass man sich ob der Ansage wundert, dass das Hamburg-Konzert erst das Vierte der Band ist.Rund eine halbe Stunde dürfen Mrcy spielen und sogar eine kleine Zugabe gibt es noch. Selten bei Vorgruppen, aber die hier sind halt einfach richtig gut. Nach einer weiteren halben Stunde Umbaupause geht das Licht im Docks erneut aus und die Black Pumas kommen mit "Fire" von ihrem Debütalbum auf die Bühne.Das Duo, bestehend aus Eric Burton am Gesang und Adrian Quesada an der Gitarre, wächst live auf 8 Personen auf der Bühne an. Sowohl Schlagzeug, Bass und Keyboard als auch ein Konga-Spieler und zwei Sängerinnen sind mit dabei.Mittlerweile haben die Black Pumas zwei Alben veröffentlicht. Dabei kann das aktuelle Album "Chronicles of a Diamond" die Erwartungen die in die Band nach dem gefeierten Debüt gesetzt wurden mehr als erfüllen. Das Publikum ist heute sehr gemischt und freut sich natürlich über die Hits in Form von Singleauskopplungen, wie "Black Moon Rising", was recht früh gespielt wird, aber auch über andere sehr lieb gewonnene Songs, wie "Know You Better" oder aber auch "More Than A Love Song" vom neuen Album. Zu diesem Song kommt Eric Burton dann auch einmal für einen Abstecher ins Publikum.Mit weiteren Liedern wie "Mrs. Postman" und "OCT 33" nähert sich das Konzert dann langsam dem Ende. Kurz vor der Zugabe spielen die Black Pumas dann die Hymne, die sie international berühmt gemacht hat: "Colors". Aus der Zugabenpause zurück kommt die Band dann zum Abschluss mit "Hero".Insgesamt haben die Black Pumas auch live klar gemacht, dass sie das, was sie im Studio fabrizieren ohne Probleme auf die Bühne bekommen. Es war ein wirklich außerordentlich gutes Konzert von grandiosen Musikern mit ausreichender Publikumsinteraktion und einem wirklich einwandfreien Klang. Und ich denke, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, die Konzerte auf Festivals nach ihrem Debütalbum mit Sicherheit verhindert hat, dann wären die Musiker jetzt nicht im Docks aufgetreten sondern vermutlich eher in der Alsterdorfer Sporthalle.Aber große Konzerte kommen für die Black Pumas bestimmt noch. Das ist nur eine Frage der Zeit.