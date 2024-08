Anders als gedacht

Kettcar vor toller Kulisse in Georgsmarienhütte

Noch ist die Bepflanzung vor der Bühne heile. Foto: Marcel Linke

Aktuell wird auf der Waldbühne Kloster Oesede #Tarzan aufgeführt. Am heutigen Abend eröffnen jedoch Kettcar ihre Open-Air-Tour hier.Pünktlich beginnt das Konzert um 20 Uhr. Die Waldbühne Kloster Oesede liegt nahe an den Bewohnergebieten. Konzerte müssen hier ziemlich rechtzeitig zu Ende sein. Der erste Song des Konzerts ist dann ganz klassisch auch der Album-Opener "Auch für mich 6. Stunde". Dieses Mal konzentriert sich das Konzert aber weniger auf die aktuellen Songs als vielmehr auf eine Mischung der Hits der Band.Von Anfang an stehen alle Besucher im Publikum. "Benzin und Kartoffelchips", "Rettung" und ganz wichtig der "Balkon gegenüber" holen dann auch die letzten ab.Wie komen Kettcar denn nun aber in einen Ortsteil von Georgsmarienhütte? Letztes Jahr spielte Thees Uhlmann hier. Er hat seinen Labelkollegen vom Grand Hotel van Cleef begeistert von der Location erzählt und sorgte somit dafür, dass Kettcar in diese besondere Location gekommen sind.So ein Konzert eignet sich ganz gut um auch mal wieder seltener gespielte Perlen raus zu holen. So steht unter anderem "Graceland" auf dem Programm, welches sie bei einem Konzert in der einen der beiden Nachbarmetropolen Bielefeld nicht gespielt haben. In Osnabrück waren sie übrigens gänzlich nicht und haben aber das Osnabrücker Publikum etwas vertröstet. Auch dort werden sie irgendwann wieder spielen. Mit dem Club "Die Botschaft" wird ab November sogar recht innerstädtisch ein möglicher Konzertort für eine kommende Kettcar-Tour eröffnet.Noch viel seltener als "Graceland" spielen Kettcar allerdings "Anders als gedacht". Das letzte Mal hat die Band diesen Song auf unserem, Music2Web.de's erstem Kettcar-Konzert, gespielt. Das war damals ein 1LIVE Radiokonzert im Rahmen von "Eine Nacht in Bielefeld" am 11.04.2008 im JZ Kamp in Bielefeld. Und wenn man schon im Osnabrücker Land ist und die Songpremiere nach 16 Jahren Songpause sehr rockig gestaltet kann man sich auch einen Seitenhieb auf eine andere Band aus der Gegend nicht sparen: "Am Ende klang das etwas nach den Donots.". Immerhin Guido, Gitarrist dieser Ibbenbürener Truppe, ist auch hier und schaut sich das Konzert der Hamburger an.Für Gänsehaut sorgt direkt im Anschluss "Sommer '89", die Beschreibung einer Flucht aus der DDR bevor es mit "Im Taxi weinen" und "Landungsbrücken raus" auf die Zielgerade geht.Aber für eine Zugabe kommt die Band nochmal auf die Bühne. "Einkaufen in Zeiten des Krieges" ("Es ist alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem.") läutet diese ein. Und wo sonst immer mit "Ich danke der Academy" und vor Äonen von Jahren mit "Balu" Schluss war, geht es nach dem Song über die Oscars noch mit "Deiche" weiter.Weil die Party aber so gut ist gibt es noch einen weiteren Song. Zu diesem fordern Kettcar auch das Publikum auf näher zu kommen auf die Bepflanzung direkt vor der Bühne. Na, ob das den Gärtner freut? Der Zahnarzt darf sich nun jedoch über ein neues Skateboard freuen.Und alle anderen über einen sehr schönen Tourauftakt.