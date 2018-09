Moop Mama veröffentlichen neues Album. Studioalbum Nummer 4 - Zehn Mann sind eins, sind ICH. Deutschland (sd) Für ihr viertes Album haben sich die Brasshopper mit Kryptik Joe, Fatoni und Danger Dan namhafte Unterstützung eingeladen. Aber die Features sind nur die Kirsche oben auf der Sahne der Torte.



Moop Mama- Neues Album, frische Tourdaten. Foto: Felix Baab

ICH ist, wenn man die Band fragt, natürlich das Beste, das heißeste Album was die Moop Mamas Produziert haben. Aber es ist was Wahres dran. Der Sound ist deutlich moderner als bei seinem Vorgänger. Oft so, dass es erst auf den zweiten Blick auffällt, dass eine Blaskapelle dahinter steckt. Epische Brasssounds, die einem den Kopf freiblasen, fehlen aber dennoch nicht. Kenos Raps, mal oldschoolig, mal modern erzählen vom Leben in der Stadt, dem Leben der Menschen, dem alltäglichen. Geschichten denen man gefesselt zuhört. Absolut ein Album das man sich geben sollte, wenn man Rap mag, wenn man inteligente Lyrics mag, wenn man Moop Mama mag. Veröffentlicht wird ICH am 07.09.2018, also heute. Und nach den Release ist vor der Tour: 16. Januar 2019 - Erfurt / Halle 6

17. Januar 2019 - Karlsruhe / Substage

19. Januar 2019 - Wien / fm4-Geburtstag

06. Fabruar 2019 - Stuttgart / LKA Longhorn

07. Fabruar 2019 - Wiesbaden / Alter Schlachthof

08. Fabruar 2019 - Dortmund / FZW

09. Fabruar 2019 - Hannover / Pavillon

10. Fabruar 2019 - Hamburg / Große Freiheit

12. Fabruar 2019 - Berlin / Huxleys

13. Fabruar 2019 - Leipzig / Werk 2

14. Fabruar 2019 - Erlangen / E-Werk

15. Fabruar 2019 - AT-Graz / PPC

16. Fabruar 2019 - München / Tonhalle

17. Fabruar 2019 - AT-Linz / Posthof Karten gibt es seit dem 28.08.2018 wie immer bei den bekannte Stellen im Netz und der Realität. Kauft nur bei vertrauenswürdigen Stellen.