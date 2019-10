Bam Bam Tour 2019 Seeed machen das Henkelmännchen zum Schnellkochtopf. Köln (sd) Mehr als 15.000 Fans feiern am 21.10.2019 die erste von 3 Shows der Berliner Ausnahmeband in Köln und verwandeln die Arena in eine heiß dampfende Partyzone.



Seeed - Bam Bam Tour 2019 in Köln Foto: Sven A. Droste

Seeed

The Fedz

Seeed Es sorgt bei vielen Fans für echte Aufregung und Kribbeln im Bauch und in den Füßen, als Seeed Anfang Mai 2018 ihr Album ankündigen und die Termine für die Tour bekanntgeben. Die Tickets verkaufen sich wie geschnitten Brot und schnell kommen Zusatztermine dazu. Am 31. Mai stirbt Demba Nabé überraschend. Die Band, aber auch die Fans sind unsagbar traurig und es ist offen, wie es weiter gehen wird. Seeed entscheiden, es geht weiter und knapp 1 ½ Jahre nach der Ankündigung der Tour, knapp 1 ½ Jahre nach Dembas Tod stehen wir hier in Köln. Seeed, die Fans, alle können es in der ausverkauften Arena kaum erwarten. The Fedz machen ihren Job als WarmUp unglaublich gut, bekommen aber in Anbetracht der lang ersehnten Seeed Show nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen eigentlich gebührt. Daher sollte man sich den Namen gut merken, denn die Londonner Band kommt im März 2020 für einige Termine auch Solo nach Deutschland. Bam Bam - Showtime Seeed! Ticket ist der erste Song den Seeed spielen, der Song mit dem sich die Spannung im Innenraum und auf allen Rängen bis unter das Hallendach löst. Die Zeit des Wartens ist vorbei, jetzt beginnt die Zeit des Feierns. Spätestens beim dritten Song haben Pierre Baigorry und Frank Dellé und der Rest der Band alle erreich. Aus über 15.000 Kehlen schallt Ihnen der Refrain von Wonderful Life entgegen. Seeed bekennen, das Köln nach Berlin Ihre zweitliebste Lieblingsstadt ist und, trotz der Einschränkung, schenkt ihnen Köln ganz viel Liebe zurück. Diese Liebe wir belohnt. Die Berliner spielen ein Set aus weit über zwanzig Stücken. Tracks vom neuen Album Bam Bam, die alten Seeed-Gassenhauer wie Ding, Schwinger, Music Monks oder Augenbling und Cover von Pierres Alterego Peter Fox. Der wohl emotionalste Moment der Show ist wohl der, an dem bei You & I Dembas Stimme erklingt und nur ein einzelner Spot die leere Stelle auf der Bühne beleuchtet. Die leere Stelle in der Band, die wohl auch nie mehr gefüllt werden kann. Zuvor widmet Frank Dellé den Song mit den Worten "Der ist für Dich." an seinen Freund und Kollegen, der die Bühne viel zu früh verlassen musste. Aus einer Feuerzeugflamme auf der Bühne wird ein Lichtermeer, das die ganze Halle erfüllt Zur Zugabe packen Seeed nochmal einen drauf. Nach Immer Bei Dir mit dem Trettmann Feature vom neuen Album, gibt es Dickes B und Aufstehen!. Ein Grande Finale, dass dieser gelungenen, schweißtreibenden Show absolut gerecht wird. Seeed sind wieder da und sie sind großartig. Wer für die aktuellen Termine keine Karten mehr bekommen hat, oder für den die richtige Location nicht dabei war, oder wer Seeed lieber im Sommer unterfreiem Himmel sehen will, für den gibt es auch schon ein Paar neue Termine für 2020.



Seeed Bam Bam Tour 2020: 29/5/20 - Pouch / Sputnik Spring Break

19/6/20 - Scheeßel / Hurricane Festival

20/6/20 - Neuhausen o.d. Eck / Southside Festival

31/7/20 - Graz / City of Sound (Österreich)

11/8/20 - Berlin / Parkbühne Wuhlheide

12/8/20 - Berlin / Parkbühne Wuhlheide - Ausverkauft

14/8/20 - Berlin / Parkbühne Wuhlheide - Ausverkauft

15/8/20 - Berlin / Parkbühne Wuhlheide - Ausverkauft

16/8/20 - Berlin / Parkbühne Wuhlheide - Ausverkauft

29/8/20 - Essen / Seaside Beach Baldeney

17/9/20 - Berlin / Waldbühne - Ausverkauft

18/9/20 - Berlin / Waldbühne - Ausverkauft

19/9/20 - Berlin / Waldbühne - Ausverkauft Setliste: 01. Ticket

02. Lass Sie Gehn

03. Wonderful Life

04. Lass das Licht an

05. Augenbling

06. Molotov

07. Schwinger

08. Komm in mein Haus

09. Love & Courvoisier

10. G€LD (Money, Money, Money)

11. Waiting

12. Waterpumpee

13. Dancehall Caballeros

14. Sie ist geladen

15. You & I

16. Schwarz zu Blau [Peter Fox]

17. Schüttel deinen Speck [Peter Fox]

18. Same Jam

19. Alles Neu [Peter Fox]

20. Miss Audrey

21. Music Monks

22. Ding

23. Seeeds Haus Original



Zugaben:

24. Immer bei Dir

25. Dickes B

26. Aufstehn!

