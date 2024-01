Zum Nikolaustag

Die Donots geben ihr größtes Bielefeldkonzert

Die Donots geben auf ihren Konzerten immer 110 Prozent. Foto: Marcel Linke

Und groß ist es geworden. Zwar waren die Donots schonmal in der selben Location, damals noch Ringlokschuppen. Damals hat aber derMerch-Stand noch locker mit in die große Halle gepasst. Das ist an diesem Nikolaustag nicht der Fall. Die große Halle ist voll. Die Donots geben ihr größtes Bielefeld-Headline-Konzert. Und das ist nicht selbstverständlich. Ende Dezember spielt die Band dreimal ihre traditionellen Jahresabschlusskonzerte im benachbarten Osnabrück. Generell ist die Band aus Ibbenbüren mit Münster und Osnabrück sehr oft in der Gegend unterwegs.2023 ist aber für die Band ein sehr außergewöhnliches Jahr. Zum ersten Mal ist ein Album der Donots auf Platz 1 in die Album-Charts gegangen. Die Konzerte sind größer und dann auch noch ausverkauft. Für ein Geburtstags-Open-Air nächstes Jahr in Münster haben die Ibbenbürener 12.000 Tickets verkauft: In zwei Tagen! Das ist alles sehr groß für die Band, die aber immer noch super fannah ist.Schon vor den ersten Live-Tönen an diesem Abend ist die Richtung klar. Vom Pre-Show-Tape kommt "Bad To The Bone", den Song hat die Band zusammen mit Rock'n'Rolf aufgenommen. Pünktlich gehen Adam Angst auf die Bühne. Auch Adam Angst haben dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht. "TWIST" heißt das Werk. Und natürlich spielen sie auch von diesem Album einige Stücke. Einem Großteil des Publikums sind Adam Angst ein Begriff und so wird auch schon hier mitgesungen. Das Sänger Felix Schönfuss etwas angeschlagen ist hat man dank diverser medikamentöser Hilfsmittel übrigens nicht gemerkt. Die Band spielt viele ihrer politischen und gesellschaftskritischen Songs. "Alle sprechen Deutsch" zum Beispiel, "Die Lösung für deine Probleme" welches offen gegen die AfD ist und schon zum Support einen "Nazis raus!"-Chor nach sich zieht. Leider ist aber auch ein Song, wie "Splitter von Granaten" super aktuell mit den vielen Kriegen in der Welt. Mit "Professoren" schließen Adam Angst ihr Set ab und sorgen nochmal dafür, dass alle mitsingen.Und auch "Professoren" kommt dann nochmal auf dem Pre-Show-Tape vor den Donots vor. Ob sich die Bands damit gegenseitig adeln wollen? Man weiß es nicht.Um kurz nach 9 geht auf alle Fälle das Licht hinter dem Vorhang an, der nun die Bühne im Lokschuppen verziert. "Girls Just Want To Have Fun" von Cindy Lauper geht laut über die Boxen, dann über in das "Dead Man Walking"-Intro und die Stimme von Guidos Tochter erklingt: "Das ist der Weltuntergang.". Mit "Auf sie mit Gebrüll" fällt dann der Vorhang und gibt die Sicht auf die Band frei. "Calling" und "Keiner kommt hier lebend raus" machen den sehr schnellen Anschluss und die Donots geben sich, wie immer fannah. Dieses Mal lassen sie sich von einem filmenden Fan sein Smartphone geben und zeichnen eine Grußbotschaft auf bevor es weiter geht.Die Zeit mit den Donots vergeht wie im Flug. Es gibt natürlich noch zahlreiche neue Songs auf die Ohren: "Hunde los", dann der Donots-Chor zu "Apokalypse Stehplatz Innenraum" und die Mutmach-Hymne "Hey Ralph". Wichtig sind aber gerade die Songs mit der die Band auch eine klare Aussage gegen Rechts trifft. Nach "Dann ohne mich" gibt es wieder den "Nazis raus!"-Chor. Und hier ist es Sänger Ingo wichtig klar zu stellen: "Hier drin gibt es keine Nazis. Mit diesem Chor müsst ihr raus auf die Straße und euch den Rassisten in den Weg stellen!"."Kaputt" performt Ingo dann im Circle Pit mitten im Publikum und lässt sich zum Ende des Songs wieder Richtung Bühne tragen. Das nächste Lied darf dann sein Bruder Guido mit Akkustik-Gitarre bewaffnet allein auf der Bühne spielen: "Augen sehen". Diese Version des Songs hat was.Nach zahlreichen deutschsprachigen Liedern dürfen die englischsprachigen Songs der Band auch nicht zu kurz kommen. Mit dabei "Wake The Dogs", aber auch Perlen, wie "Saccharine Smile" und dem mittlerweile seltener gespielten "Solid Gold".Auch sehr selten gespielt ist "Das Ende ist längst noch nicht vorbei". Hier ist sich die Band sicher, den Song zum letzten Mal an gleicher Stelle gespielt zu haben, also am 29. Januar 2016 im Ringlokschuppen. Den Zahn müssen wir den Donots aber auch dem Publikum direkt ziehen. Zum letzten Mal hat die Band das Lied 2019 beim Jahresabschlusskonzert im Rosenhof Osnabrück gespielt.Das Konzert bewegt sich auf die Zielgerade zu. "Whatever Happened To The 80s" wird vor der Zugabenpause nochmal zum Besten gegeben. Aus dieser kommen die Donots mit "Längst noch nicht vorbei" und ihren Handpuppen im Muppets-Stil aus dem zugehörigen Videoclip wieder. Mit "Scheißmatratze" folgt dann ein Song, den es nicht auf den einschlägigen Streaming-Diensten gibt und der nur auf streng limitierter Vinyl auf den Konzerten der Band zu erwerben ist. Die Erlöse der Platte gehen an Amnesty International. Mit Adam Angst, The Dead End Kids und Get Jealous sind noch sehr gute andere Bands auf der Platte vertreten."Eine letzte letzte Runde" gibt es dann mit "We're Not Gonna Take It" und dem Abschluss "So Long" auch noch.Es war ein gutes Konzert, es war ein guter Tag. Und für die Band war es auch ein außerordentlich gutes Jahr. Auf das 2024 mit dem 30. Geburtstag der Donots noch besser wird.