Ein Abend mit Anekdoten

Element of Crime begeistern in Bielefeld

Element of Crime fotografiert am 25.08.2023 in der Zitadelle Spandau. Foto: Noel Richter

Pünktlich geht im Lokschuppen das Licht aus. Sven Regener tritt auf die Bühne und kündigt das Zürcher Duo Steiner & Madlaina an, die sonst eigentlich mit Band unterwegs sind, hier allerdings in Zweierbesetzung. Einem größeren Publikum sind Steiner & Madlaina durch den Kinofilm "Sophia, der Tod & Ich" bekannt geworden, zu dem sie den Soundtrack gemacht haben.In einem kurzen Set stellen Nora Steiner und Madlaina Pollina ihre Musik dem Bielefelder Publikum vor. Als Vorgruppe passen sie ganz gut zu der auch sehr ruhigen Musik vonElement of Crime.Element of Crime gehen auch pünktlich auf die Bühne. Das Publikum davor ist heute gemischten Alters. Die Band zieht sowohl Besucher jüngeren als auch älteren Semesters an. Die Band beginnt ihr Konzert mit dem aktuellen Album-Opener "Unscharf mit Katze" und spielt sich dann erstmal durch viele aktuelle Lieder sowohl vom neuen Album, als mit "Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang" oder "Immer noch Liebe in mir" auch von der "Schafe, Monster und Mäuse"-LP.Auf die erste Ansage von Sven Regener musste sich das Publikum dann aber noch etwas gedulden. Zu "Jetzt musst du springen" vom Album "Psycho" macht er diese. Dieses Album sollte nämlich ursprünglich "Jetzt musst du springen" heißen.Und nun erzählt Sven Regener ziemlich viel zu den Songs der Band. So ist "Immer nur geliebt" für ein Peter-Pan-Theaterstück von Leander Haußmann entstanden, welches Käpt'n Hook vor seinem Tod singt. Und da in dem Theaterstück auch ein Kinderchor zum Einsatz kommt haben sich Element of Crime Hilfe geholt. Zwar nicht von einem Kinderchor, aber Steiner & Madlaina unterstützen die Band.1985 haben sich Element of Crime gegründet. In Berlin. Sven Regener ist, wie der Hauptprotagonist seiner Werke - Frank Lehmann - von Bremen nach Berlin gezogen. Und dennoch gab es zwei Dinge mit denen Element of Crime erst spät angefangen haben: Ihre Texte auf Deutsch zu verfassen und nicht auf Englisch und das Wort Berlin in einem ihrer Text zu benutzen. Beides ist ein wenig durch die Neue Deutsche Welle begründet, von der sich Element of Crime abgrenzen wollten. So erschient das erste deutschsprachige Album erst 1991 und das Wort Berlin kam zum erstmal Mal im Song "Jung und schön" 1999 auf dem Album "Psycho" vor.Ein weiterer Song, den die Band zum Besten gibt ist auch wieder Leander Haußmann-bezogen. Dieses Mal geht es jedoch um den Film "Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe". Hierzu haben Element of Crime das Lied "Ein Hotdog unten am Hafen" beigesteuert verrät Sven Regener, dessen Roman Herr Lehmann übrigens selbst schon von Leander Haußmann verfilmt wurde.Neben all diesen kurzweiligen Anekdoten neigt sich das Konzert langsam dem Ende zu. Den Hauptteil beenden Element of Crime mit "Morgens um vier" und leiten die Zugabe mit "Moonlight" ein. Zu "Am Ende denk ich immer nur an dich" singen die Besucher, die bis hierhin nur die Rolle von Zuhörern hatten, sogar den Refrain mit. Bei der ruhigen Musik von Element of Crime ist es aber in Ordnung andächtig zu lauschen. Der zweite Zugabenteil hat dann aber zum Beispiel noch "Delmenhorst" parat und hier singen dann tatsächlich alle nicht nur den Refrain sondern auch die Strophen mit.Das Konzert beenden Element of Crime mit Berlin. Genauer mit "Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin". Damit entlassen sie das Publikum in einen herbstlichen Oktoberanfang.