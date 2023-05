Kommen nach Osnabrück

Gogol Bordello spielen Ende Mai im Rosenhof

Wenn Gogol Bordello spielen darf man sich auf eine verrückte Show einstellen. Foto: Marcel Linke

Ohne Vollgasform kennt man Gogol Bordello nicht. Auch wenn sehr viel Musik der Band mit dem Gypsy Punk eher im Spaßbereich angesiedelt ist, kann die Band um den ukrainischstämmigen Eugene Hütz auch Ernst. "Solidaritine" ist das neue Werk der Band, welches musikalisch punkiger und wütender ist, thematisch natürlich auch vom Krieg im Heimatland des Gogol Bordello-Frontmanns beeinflusst wurde.



Gogol Bordello, die hierzulande wohl eher noch als Geheimtipp durchgehen, haben dabei allerdings bereits eine erfolgreiche Karriere hinter sich. So spielte Hütz schon im Film "Alles ist erleuchtet" neben Elijah Wood. Außerdem spielte die Band auch schon neben Madonna im Londoner Wembley Stadium.



Live sind Gogol Bordello eine Wucht. Der Ausdruck Vollgas kommt in dieser Ankündigung nicht von ungefährt. Ruhige Momente gibt es bei der Band nicht. Ihre Konzerte arten eigentlich immer in feuchtfröhe Parties aus.



Gesungen wird dabei auf Englisch, Ukrainisch und Romani.



Wann: Dienstag, 30.05.2023, 20 Uhr

Wo: Rosenhof, Osnabrück

Tickets: ab 35,80 Euro auf Eventim.de (Werbelink)

Gogol Bordello | Rosenhof