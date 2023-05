Letzter Headliner veröffentlicht

Hurricane Festival gibt Marteria bekannt

Die Festivals Hurricane und Southside haben ihre Line-Ups komplettiert. Mitte Juni kann die Sause starten. Foto: Bastian Sylvester



Warm-Up-Tag: 15. Juni 2023

Wo: Eichenring, Scheeßel

gehört wohl zusammen mit Casper zu einem der wenigen Rapper in Deutschland, die einerseits schon seit Jahren erfolgreich sind und andererseits das Zeug dazu haben ohne Probleme große Rockfestivals headlinen zu können. Das hat er schon 2015 auf dem Hurricane Festival bewiesen, seine Bühne voll gemacht und den Rest des Geländes quasi leer. Es kommt nicht von ungefähr, dass sogar Die Toten Hosen auf den Rostocker aufmerksam geworden sind und zusammen mit ihm im letzten Jahr die "Scheiß Ossis / Scheiß Wessis"-Split-EP aufgenommen haben. Live ist Marteria einfach eine Wucht. Aber auch seine Musik geht regelmäßig auf Platz Eins der Charts. Sein Album "Zum Glück in die Zukunft II" konnte 2015 die Königsplatzierung ergattern, aber auch das Album "1982", welches er zusammen mit Casper aufgenommen hat, errang Platz Eins. Unter den Singles dürfte wohl "Lila Wolken" allen bekannt sein, immerhin ist dieser Song zu einem Radiohit geworden.Somit sind die Headliner auf dem Hurricane Festival vervollständigt.Am Freitag spielen Billy Talent, Kraftklub und Peter Fox. Am Samstag spielen Muse, Casper und Marteria. Am Sonntag spielen Die Ärzte, Placebo und Queens of the Stone Age.Weiterhin sind neu bestätigte ActssowieIn der Märzwelle vor einem Monat wurden zudemsowiebestätigt.Als wenn das nicht genug wäre wurde das diesjährige Hurricane Festival noch um einen Festivaldonnerstag erweitert.undwerden mit dem Publikum eine Warm-Up-Party feiern.Sämtliche Bestätigungen könnt ihr bei uns links in der Liste lesen.Tickets für das Hurricane Festival kosten aktuell in der vierten Preisstufe 249 Euro. Tagestickets sind für je 119 Euro zu haben. Beim Southside Festival seid ihr in der vierten Preisstufe für 259 Euro dabei. Auch hier kosten die Tagestickets je 119 Euro.