Popsalon 2023

Newcomer-Festival in Osnabrück geht in elfte Runde

Kat Frankie war eines der Highlights beim Popsalon Festival 2022. Foto: Marcel Linke

Wie schon in den Vorjahren, also letztes Jahr und die Jahre vor der Pandemie, findet das Popsalon Festival auch dieses Jahr an drei Tagen statt und geht von Donnerstag, den 13.04.2023 bis Samstag, den 15.04.2023.Das Festival findet auch dieses Jahr wieder in mehreren Locations, die rund um den Osnabrücker Ring verteilt sind, statt. Obligatorisch dürften die Lagerhalle, die Kleine Freiheit an ihrem neuen Standort in der Dammstraße und das Haus der Jugend nicht fehlen. Aber auch der Rosenhof und der Bastard Club sind wieder mit dabei.Am Samstag gibt es zusätzlich in der Osnabrückhalle Talks und Einblicke in die Musikindustrie. Damit wird dann auch die Aussage von Thees Uhlmanns Management wahr, dass das Popsalon Festival "die wichtigste Musikmesse westlich von Lohne-Dinklage" ist.Das Popsalon ist allgemein bekannt dafür, dass es Newcomern eine erste große Bühne bietet. Schon letztes Jahr hätte zum Beispiel Brockhoff auftreten sollen. Dieser Auftritt ist krankheitsbedingt abgesagt worden und wird nun dieses Jahr nachgeholt. Aber auch viele andere Newcomer sind gebucht. Um ein paar der unbekannten Namen zu nennen: nand, KARA, Monako.Daneben spielen aber auch schon etablierte Musiker: Maxim zum Beispiel, The Robocop Kraus, eine Band, die sich die letzten Jahre rar gemacht hat und dieses Jahr aber ihr Comeback feiert. Auch Betterov ist kein Unbekannter, so war er schon im letzten Jahr als Support für die The Gaslight Anthem Tour gebucht. Und mit Acht Eimer Hühnerherzen ist eine Band dabei, die auch schon im Dezember die Donots beim Grand Münster Slam unterstützen durften.Bislang haben die Macher des Popsalon Festivals immer ein sehr glückliches Händchen gehabt, wenn es um die Auswahl der Bands für ihr Festival ging. Schon Cro, Kraftklub und Bosse traten hier vor kleinem Publikum auf. Auch dieses Mal spricht nichts dagegen, dass Bands gebucht werden, bevor diese groß rauskommen.Wann: 13.04.2023 bis 15.04.2023Wo: OsnabrückTickets: In verschiedenen Ausführungen auf http://www.pop-salon.de/