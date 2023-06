Update, erste Namen - Watt en Schlick Fest 2023

Watt en Schlick? Kennst Du nicht? Selber schuld.

Watt en Schlick Fest 2022 - 28.‐30. Juli 2023 Foto: Sven A. droste Foto: Sven A. Droste

Watt en Schlick Fest 2023

In Varel hat man es nicht eilig und lässt sich traditionell Zeit mit dem Line-up, aber es gibt endlich Namen und die Tageskarten sind auch im Vorverkauf. Von Festivalkarten kann man nur träumen, die waren Letztes Jahr nach der 2022er Ausgabe sehr schnell ausverkauft.Jetzt endlich gab es die erste Welle an Künstler*innen und Bands , die 2023 beim Watt en Schlick Fest erwarten werden und es gibt natürlich wieder alte Bekannte. Viele kommen halt einfach aus Überzeugung wieder.Das bisherige LineUp in alphabetischer Reihenfolge:Albrecht Schrader, Alli Neumann, Anaïs, Audio88 & Yassin, Berq, Bilk, Blumengarten, Bulgarian Cartrader, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Dekker, Ditz, Dominik Eulberg, Dominik Hartz, Donkey Kid, Dry Cleaning, Ezra Collective, FM Belfast, Flo Mega & The Ruffcats, Flowin Immo, Flowin Immo Allstars, Ghost Woman, Gorilla Club, Jazzanova (live), Knarf Rellöm Arkestra, Kytes, Lùisa, Maxïmo Park, Moop Mama x Älice, Nugat, Orbit, Paul Gerlinger, Paula Carolina, Peaches, Pip Blom, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Róisín Murphy, Siegfried & Joy, Sleaford Mods, Son Mieux, Sophie Hunger & Bonaparte, Temmis, The Goa Express, Tigermilch, Verifiziert, eee gee und ΣtellaDie Tageskarten sind auch jetzt erhältlich. Update: Samstag ausverkauft.28.‐30. Juli 2023Strand Kurhaus Dangast