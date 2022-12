Billy Talent als Headliner

Hurricane und Southside hauen Weihnachtswelle raus

Die zweite Bandwelle beim Hurricane Festival wird von Billy Talent angeführt. Aber auch Musiker, wie die Donots, Madsen, Bosse und Clueso sind mit dabei. Foto: Marcel Linke

Auch die neuen Songs fügen sich gut in das Set ein und halten so manche Perle parat. Zuletzt konnten Billy Talent ihre Live-Qualitäten einem größeren Publikum auf ihrer aktuellen Hallentour aber auch bei Rock am Ring und Rock im Park zeigen. Hier wurden sie zum heimlichen Headliner und hätten eigentlich auf die Utopia Stage gehört. Denn die Mandora Stage war hoffnungslos überlaufen.

Wo: Eichenring, Scheeßel

Wann: 16. - 18. Juni 2023
Wo: Eichenring, Scheeßel
Tickets: ab 229 Euro im Hurricane Ticketshop

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben kurz vor Weihnachten ihre zweite Bandwelle veröffentlicht. Außerdem wurden die Preise für Tagestickets genannt. Noch fehlen zwar Bands, aber das Line Up kann sich schon so weit sehen lassen, dass andere Festivals angesichts der Masse an richtig guten Acts wohl vor Neid erblassen. Und auch von den insgesamt 9 Headlinern fehlt nun nur noch einer.Dieser Tage geht die Hallentour vonzu Ende ( unser Bericht aus Lingen ). Live ist die Band, die schon auf Platte mit Songs, wie "Red Flag", "Fallen Leaves" und "Devil In A Midnight Mass" voll überzeugen kann, eine Wucht. Hier wirken ihre Songs noch aggressiver und bissiger, was nicht zuletzt an der anstrengenden Performance von Sänger Benjamin Kowalewicz liegt.Neben Billy Talent wurden aber auch weitere Bands in der aktuellen Welle bestätigt. Da ist für jeden was dabei und es gibt auch einige Lieblinge der der Konzert- und Festivalszene zu sehen. Die poppigen Klänge werden vonauf die Ohren und auch die Fans der härteren Rockmusik kommen nicht zu kurz:. Und auch ein paar DJ Sets gibt es vonSämtliche Bestätigungen könnt ihr bei uns links in der Liste lesen.Tickets für das Hurricane Festival kosten aktuell in der dritten Preisstufe 229 Euro. Tagestickets sind für je 119 Euro zu haben. Beim Southside Festival seid ihr in der vierten Preisstufe für 259 Euro dabei. Auch hier kosten die Tagestickets je 119 Euro.