Crisis of Faith Tour 2022

Billy Talent im November und Dezember auf Deutschland-Tour

Schon auf vergangenen Touren konnten Billy Talent, wie hier in Hannover, überzeugen. Foto: Marcel Linke

Schon in der Vergangenheit konnten Billy Talent mit Songs, wie dem politischen "Red Flag", "Fallen Leaves" oder auch "Devil In A Midnight Mass" überzeugen. Übrigens alles Lieder vom zweiten Album "Billy Talent II". Es war ihr Durchbruch im Radio, in den Mainstream. Darauf folgten dann noch Hits, wie "Rusted From The Rain" oder "Surprise Surprise".



Auch live sind Billy Talent eine Wucht. Hier wirken ihre Songs noch aggressiver als auf Platte, was nicht zuletzt an der anstrengenden Performance von Sänger Benjamin Kowalewicz liegt.

Zuletzt konnten Billy Talent ihre Live-Qualitäten einem größeren Publikum bei Rock am Ring und Rock im Park zeigen. Hier wurden sie zum heimlichen Headliner und hätten eigentlich auf die Utopia Stage gehört. Denn die Mandora Stage war hoffnungslos überlaufen.



In zwei Wochen kommen Billy Talent nun für eine ausgedehnte Tour zurück nach Deutschland. Dabei spielen sie auch in Lingen und in Hannover.



Hier sind die Daten der Konzerte 2022:



Sechs Jahre hat es gedauert, bis in diesem Jahr endlich das Nachfolgewerk zu "Afraid of Heights" veröffentlicht worden ist. "Crisis of Faith" setzt ganz klar noch einmal eine Schippe zum ohnehin schon sehr guten Album "Afraid of Heights" drauf. Was sich durch das Vorgänger-Album schon abzeichnete, wird durch "Crisis of Faith" nochmal klarer. Die Band ist nicht nur mit ihren Shows eine der weltweit besten Bands, sondern ist nun auch musikalisch definitiv beim ganz großen Rock'n'Roll angekommen und damit dem Punkrock sogar ein Stück weit entwachsen. Die Kompositionen sind komplexer, melodiöser und teilweise orchestraler geworden.Sehr rockige Songs wechseln sich auch schonmal mit langsameren Stücken ab. "End of Me", aufgenommen mit Rivers Cuomo von Weezer, hält ein grandiose E-Gitarren-Solo von Ian D'Sa bereit. "One Less Problem" besticht mit zahlreichen Chören und zeigt die Gesangsqualitäten von Benjamin Kowalewicz auf. Wer es gerne etwas lauter haben möchte schaltet am besten "Reckless Paradise" oder "Judged" an. Auf dem aktuellen Album von Billy Talent ist sowohl für Fans des Spät- als auch des Frühwerks der Band auf alle Fälle was dabei.25.11., Frankfurt, Festhalle (+ Johnossi + Pabst)26.11., Freiburg, Sick Arena - Messe Freiburg (+ Johnossi + Pabst)27.11., Kempten, Big Box (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)29.11., Dresden, Messe (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)30.11., Hamburg, Sporthalle (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)02.12., Erfurt, Thüringenhalle (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)03.12., Lingen, Emsland Arena (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)04.12., Hannover, Swiss Life Hall (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)06.12., Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)13.12., München, Zenith (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)14.12., Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)15.12., Berlin, Max-Schmeling-Halle (+ Frank Turner & The Sleeping Souls + Pabst)Tickets zu Tour gibt es auf eventim.de (Werbung)