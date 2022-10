Mittlerweile haben Kraftklub neben ihren vier Alben unzählige Konzerte auf dem Kerbholz. Schon mit dem ersten Album konnten Kraftklub durchbrechen. Entdeckt wurden Kraftklub von Casper und spätestens mit "Songs für Liam" hat die Band Airplay ohne Ende.Der Erfolg riss auch mit "In Schwarz" und den Singles "Unsere Fans" sowie "Schüsse in die Luft" nicht ab. Für "Kargo" haben Kraftklub dann sogar mit Tokio Hotel zusammen die Single "Fahr mit mir (4x4)" veröffentlicht und mit "Teil dieser Band" einen Song aufgenommen mit dem sie sich selbst und ihre Karriere auf die Schippe nehmen.Zur Tour "Keine Nacht für niemand" haben Kraftklub so gut wie alle ihre Konzerte in großen Multifunktionshallen ausverkauft. Trotz der aktuellen Krisen scheint ihnen das auch für November wieder zu gelingen.Auf ihrer Tour machen Kraftklub nun am 12. November 2022 auch einen Stopp in der EmslandArena Lingen.Hier sind die Daten der kompletten Tour 2022:10.11., Kiel, Wunderino Arena11.11., Rostock, Stadthalle12.11. Lingen (Ems), EmslandArena14.11., Hamburg, Sporthalle15.11., Braunschweig Volkswagen Halle17.11., München, Zenith19.11., Wien, Stadthalle21.11., Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle22.11., Münster, Halle Münsterland25.11., Stuttgart, Schleyer-Halle26.11., Zürich, Halle 62228.11., Köln, Palladium29.11., Köln, Palladium01.12., Berlin, Max-Schmeling-Halle02.12., Leipzig, Quarterback Immobilien Arena Leipzig03.12., Frankfurt am Main, Festhalle04.12., Erfurt, MessehalleTickets gibt es auf Krasser Stoff