Schlossgarten Open Air 2022

Die Fantastischen Vier, Clueso und Bosse kommen nach Osnabrück

Clueso ist Headliner des ersten Abends vom diesjährigen Schlossgarten Open Air in Osnabrück. Foto: Marcel Linke

Zwei Jahre musst edas Schlossgarten Open Air pandemiebedingt verschoben werden. Ende August kann es nun endlich stattfinden. Am 26. August 2022 spielen Clueso und Bosse sowie Luna. Am 27. August 2022 Die Fantastischen Vier, Flog Mega & The Ruffcats.



Clueso hat sich über die Jahre immer wieder neu erfunden. Hier mal mehr Pop, da mal mehr Hip Hop. Dann eine Neuzusammenstellung seiner Live-Band und mit "Zusammen" eine Zusammenarbeit mit Die Fantastischen Vier. 2018 veröffentlichte Clueso, der mittlerweile auf eine über 20 Jahre lange Karriere zurückblicken kann, dann ein Akustik-Album "Handgepäck I". Sein 2021 erschienenes Album trägt den schlichten Titel "Album" mit Singleauskopplungen wie "Leider Berlin" und "Willkommen zurück", welches Clueso zusammen mit Andreas Bourani veröffentlichte. Klassiker dürfen dennoch in Cluesos Set nicht fehlen. Songs, wie "Chicago" und "Keinen Zentimeter" mit denen der Erfurter Musiker bekannt geworden ist, sind obligatorisch auf Cluesos Konzerten.



Support bekommt Clueso von niemand geringerem als Bosse. Dieser hat erst während der Pandemie mit "Sunnyside" ein weiteres Album veröffentlicht und wird mit der Single "Der letzte Tanz" im Radio auf und ab gespielt. Aber auch die Vorgängeralben "Engtanz" und "Alles ist jetzt" waren sehr erfolgreich. Spätestens seit dem Album "Kraniche" mit der Single "Schönste Zeit" ist Bosse einem großen Publikum ein Begriff und füllt auch die großen Hallen Deutschlands. Konzerte von ihm sind sehr tanzbar bis schweißtreibend, aber auch ruhige, nachdenkliche Songs fehlen bei Bosse nicht.



Mit Luna ist ein weiterer Support am ersten Abend dabei.



Wann: Freitag, 26.08.2022, 18 Uhr

Wo: Schlossgarten, Osnabrück

Tickets: ab 58,70 Euro



Am zweiten Abend spielen Die Fantastischen Vier. Eigentlich hätte die Band 2020 auf 30 Jahre Live-Tour gehen sollen. Aus bekannten Gründen klappte das Jubiläum nicht. Die Rapper Michi Beck, Thomas D., Smudo und Produzent sowie DJ And. Ypsilon gelten als die Wegbereiter für deutschsprachigen Hip Hop. Anfang der 90er haben sie mit „Die Da“ das Genre auch hierzulande salonfähig gemacht, füllten zu erst kleine Clubs und mittlerweile Multifunktionshallen und Stadien. Neben den Fantastischen Vier haben die Jungs auch noch Soloprojekte. Thomas D. Ist auch für seine Soloalben bekannt und Smudo hat schon Erfahrungen als Berufsrennfahrer gesammelt.

Bekannt geworden mit "Die da?!" über Songs, wie "Sie ist weg", "MfG" oder "Troy" waren Die Fantastischen Vier ein steter Wegbegleiter der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene. Mit ihrem 2018 erschienenen Album "Captain Fantastic" auf dem sich auch die Zusammenarbeit mit Clueso "Zusammen" befindet, sind Die Fantastischen Vier auch dieses ja noch auf Tour.





Mit Flo Mega & The Ruffcats ist für das Konzert mit Die Fantastischen Vier ein sehr passender Support gebucht.



Wann: Samstag, 27.08.2022, 18 Uhr

Wo: Schlossgarten, Osnabrück

Tickets: ab 66,60 Euro



Alle Informationen unter ticketheimat.de