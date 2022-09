Auf Abschiedstour mit Stopps in Bielefeld und Münster

Fettes Brot ist fast history!

Fettes Brot gehen 2023 auf Abschiedstour. Foto: Marcel Linke

"Es ist 1996"... So gut wie jeder aus meiner Generation kennt die Zeile und steigt spontan mit "Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee" ein. Es wurde einfach eine komplette Generation, vielleicht sogar zwei Generationen nicht nur von diesem einen Lied, sondern vom Lebenswerk der Band Fettes Brot geprägt.



Wer von euch jetzt übrigens keinen spontanen Ohrwurm bekommen hat, kann an dieser Stelle übrigens aufhören zu lesen. Der Text wird ihn langweilen.



Es war mitte der 90er Jahre. Ich war gerade 10 Jahre alt. Hip Hop kannte ich damals, bis auf MC Hammer und Will Smith, nur deutschsprachig. Die Fantastischen Vier ("Die Da!" und "Sie ist weg") sowie Fettes Brot prägten das, was man hierzulande unter Rap verstand. Das hatte natürlich echt wenig mit den amerikanischen Größen zu tun, später brachen international Stars wie Eminem, Jay-Z oder Kanye West durch und Hip Hop konnte sich so richtig im Mainstream etablieren. Das was Fettes Brot und Die Fantastischen Vier gemacht haben ist aber immerhin wesentlich besser als vieles von dem, was heute Hip Hop ist oder sein möchte. Es gibt nur wenige weitere Hip Hopper, wie beispielsweise Casper und Marteria, die im deutschsprachigen Bereich nicht von Straßengewalt und Gangkriminalität rappen und echt was auf dem Kasten haben. Dann gibt es noch neumodische Erscheinungen unter dem fast schon lächerlich gehäuftem Einsatz von Autotune, was einfach vollkommen unnatürlich klingt.



Aber wer war immer mit dabei seit den 90ern Die Fantastischen Vier und natürlich Fettes Brot, letztere aber mit ihrer lockeren Nordisch-Hamburgerischen Art noch etwas einprägsamer als die Pioniere aus Stuttgart.

Fettes Brot sind nicht nur konzerttauglich, sondern dürfen mit Songs, wie "Emmanuela", "Schwule Mädchen", "Erdbeben", "Jein" oder "Nordisch by Nature" eigentlich auch auf keiner Party fehlen.



Und trotz der Partytauglichkeit haben Fettes Brot ihre Reichweite auch immer für ernste Themen genutzt. "An Tagen wie diesen" ist da wohl das bekannteste Beispiel, aber auch "Ich lass dich nicht los" und die eher unbekannte Single "Du driftest nach rechts".



In ihrer Heimatstadt Hamburg gehören Fettes Brot mittlerweile zum Inventar und Kulturgut der Stadt. Zuletzt ging die Band dort auf Elbtournee und gaben vom Wasser aus Konzerte an mehreren verschiedenen Punkten in der Stadt. Im November 2013 spielten die Brote in der Roten Flora, um diese zu unterstützen. Und auch mit anderen Hamburger Musikern, wie Kettcar, Superpunk, die Beginner und Deichkind gab es immer wieder Zusammenarbeiten.



Verabschiedet haben sich Fettes Brot jetzt schonmal mit einem gesungenen Abschiedsbrief auf YouTube.



Geplant sind aber auch noch ein paar Überraschungen und eine große Abschiedstour, die die Band unter anderem nach Bielefeld und Münster führt:



Wann: Samstag, 15.04.2023, 20 Uhr

Wo: Seidensticker Halle, Bielefeld

Tickets: ab 59 Euro auf fettesbrotshop.de



Wann: Freitag, 05.05.2023, 20 Uhr

Wo: Halle Münsterland, Münster

Tickets: ab 59 Euro auf fettesbrotshop.de



Alle Konzerte der Tour 2023:

05.04., Rostock, Stadthalle

06.04., Dortmund, Westfalenhalle

08.04., Bremen, Halle 7

09.04., Offenbach, Stadthalle

10.04., Leipzig, Haus Auensee

13.04., Wien, Gasometer

14.04., Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

15.04., Bielefeld, Seidensticker Halle

26.04., Zürich, Komplex 457

27.04., Köln, Lanxess Arena

28.04., Berlin, Max-Schmeling-Halle

01.05., München, Zenith

02.05., Stuttgart, Porsche-Arena

04.05., Hannover, Swiss Life Hall

05.05., Münster, Halle Münsterland

06.05., Kiel, Wunderino Arena



Der Ticketvorverkauf für alle Konzerte beginnt am 02.09.2022 um 10 Uhr nur auf fettesbrotshop.de



Achso, wer sich über fehlende Hamburg-Termine wundert, da ist noch was in Planung.