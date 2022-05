Ticketverlosung

Fee Badenius solo in der Druckerei Bad Oeynhausen

Die Singer-Songwriterin und Liedermacherin Fee Badenius kommt zum ersten Mal nach Bad Oeynhausen. Wir verlosen Tickets. Foto: Steffen Suuck

Die aus Funk und Fern bekannte Fee Badenius ist zum ersten Mal in Bad Oeynhausen. Musikalisch kann man sie zwischen dem Soloalbum "Kamikazefliege" von Judith Holofernes und den Monsters of Liedermaching, aber in einer sehr viel ruhigeren Variante, einordnen.



In die Druckerei bringt Fee Badenius ein ganz besonderes Programm mit. Nach 10 Jahren auf der Bühne mit Liedern und Texten, ist es Zeit Bilanz zu ziehen. Fee Badenius' erster Solo-Abend ist aber kein Best-Of, keine bloße Aneinanderreihung von bekannten Liedern, vielmehr ist es ein musikalisches Poesiealbum. Bekannte Nummern stehen hier gleichwertig neben selten gespielten Raritäten, die nicht auf CD aufgenommen oder nur selten live gespielt wurden. Dazu erzählt Fee Badenius in ihrer unnachahmlich sympathischen Art Geschichten über die Lieder hinaus, Erlebnisse vom Tour-Alltag durch ein skurriles Deutschland, vom Leben im Ruhrgebiet und von der Entstehung ihrer Musik.



Ein Abend, der lustig und poetisch, musikalisch und sprachverliebt zugleich in die Gedankenwelt der Liedermacherin Fee Badenius einführt und an dem selbst langjährige Fans noch Neues entdecken können.



Wann: Samstag, 07. Mai 2022, 20 Uhr

Wo: Druckerei, Bad Oeynhausen

Tickets: 15 Euro auf der Seite der Druckerei Bad Oeynhausen oder direkt vor Ort.





Wir verlosen Tickets für das Konzert



Für das Konzert verlosen wir auf Music2Web.de 2x2 Tickets! Sendet uns dazu einfach eine E-Mail an gewinnspiel@music2web.de mit dem Betreff "Fee Badenius, Druckerei Bad Oeynhausen" und packt euren Namen in die E-Mail. Einsendeschluss ist Donnerstag der 05. Mai 2022! Die Gewinner werden am Freitag benachrichtigt.



Der Gewinn kann nicht ausgezahlt werden. Die Tickets können nicht auf andere Konzerte übertragen werden. Bei Konzertausfall wird kein Ersatz geboten. Das Gewinnspiel kann ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden. In dem Fall werden keine Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitarbeiter von Music2Web.de und der Druckerei oder deren Angehörigen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind auch gewerbliche Teilnehmer oder nicht-natürliche Personen.