Eine Bandpause ist keine Auflösung

The Gaslight Anthem im Sommer auf Tour

Eine Bandpause auf unbestimmte Zeit ist keine Auflösung. Das beweisen The Gaslight Anthem und werden wieder Band mit Vollstatus. Foto: Marcel Linke

Nach dem Punk-Debüt "Sink Or Swim" hat sich der Sound von The Gaslight Anthem grundlegend verwandelt. Der Rock hat Einzug gehalten. So sehr, dass nach "The '59 Sound" sogar Bruce Springsteen auf die Band aufmerksam wurde und Fan sowie ab und an auch mal Gastmusiker wurde.



In kurzer Zeit hat die Band insgesamt 5 Alben veröffentlicht. Der Durchbruch kam durch "American Slang". Mit "Handwritten" und dem ruhigen "Get Hurt" ging es dann sogar auf Platz 2 und 3 der deutschen und Platz 3 und 4 der us-amerikanischen Charts.



Nach der Ankündigung einer Bandpause im Jahr 2015 auf unbestimmte Zeit war Brian Fallon solo unterwegs. Hier konnte er sein Faible im Songwriting für Bruce Springsteen und Tom Petty noch einmal stärker ausleben.



Ein Zusammenkommen von The Gaslight Anthem schien nach einer dreijährigen Pause mittlerweile unwahrscheinlich zu sein. Zum zehnjährigen Jubiläum von "The '59 Sound" gab die Band aber wieder Shows auf denen sie eben dieses Album am Stück und in Reihenfolge durchspielte.

Als wäre das nicht genug, gibt es dieses Jahr wohl auch ein neues Album von The Gaslight Anthem. Die Band hat auf Facebook angekündigt wieder zum vollen Status einer Band zurückzukehren und musste gleichzeitig auch die Fans enttäuschen, die eine Jubiläumsshow des Albums "Handwritten" erwartet hatten. Egal, voller Bandstatus mit neuem Album ist definitiv besser.Für dieses Jahr hat die Band nun eine neue Tour angekündigt und kommt dafür auch für sechs Konzerte nach Deutschland.Tourdaten:09.08.2022, Berlin, Columbiahalle11.08.2022, Köln, Palladium12.08.2022, Eschwege, Open Flair13.08.2022, Püttlingen, Rocco Del Schlacko14.08.2022, München, Zenith16.08.2022, Bremen, Pier 2Die Tickets für die Tour gibt es ab Mittwoch, den 30.03.2022 um 10 Uhr exklusiv auf Eventim Tourveranstalter: FKP Sorpio