Popsalon 10

Jubiläum beim Popsalon Festival

Thees Uhlmann eröffnet das zehnte Osnabrücker Popsalon Festival am 07. April 2022. Foto: Marcel Linke

Das Popsalon Festival wurde im Laufe seiner Ausgaben zu einem der wichtigsten Clubfestivals Deutschlands. Für Osnabrück ist das Popsalon das, was das Reeperbahn Festival für Hamburg ist oder die "Eine Nacht in..."-Reihe von 1LIVE jedes Jahr für eine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen.Und so sind dieses Jahr am Popsalon Festival auch direkt sieben Locations mit eingebunden. Die Lagerhalle, das Haus der Jugend, die Kleine Freiheit, der Rosenhof, der Bastard Club, der Hyde Park und das Akzisehaus vor dem Felix-Nussbaum-Museum in der Lotter Straße gegenüber vom Heger Tor, in dem während der Campfire Lounge verschiedene Interpreten mit Akustik Sessions auftreten.Kommen wir nun zu den Interpreten, die dieses Jahr auftreten.Los geht es um 20 Uhr amentweder in der Lagerhalle oder im Rosenhof. Wer ein wenig mehr auf elektronische Independent-Klänge steht der biegt hier in die Lagerhalle ab. Dort spielt das Dresdner Electronica-Independent-DuoGitarren, Schlagzeug, Bass, Keyboard, eingängige Texte und Refrains zum Mitsingen gibt es im Rosenhof. Allgemein könnte man die Musik als Rockmusik bezeichnen. Ist sie auch.startet dort das Festival samt Band. Während der Corona-Pandemie hat der Rosenhof auch Geld in die Hand genommen und die Gelegenheit ergriffen die Konzerthalle zu renovieren und zu modernisieren. So gibt es jetzt auch unter anderem eine Empore im hinteren Bereich von der aus man einen super Blick in Richtung Bühne hat.Knapp eine viertel Stunde später um 20:15 geht das Festival im Haus der Jugend los. Sollte man feststellen, dass einem elektronische Klänge nicht ganz so gut gefallen, ist es von der Lagerhalle bis hier hin auch nur ein Katzensprung. Mitgibt es hier Klänge eines isländischen Singer-Songwriters.Dort geht es um 21:45 dann auch weiter mitund seiner Band. Geht man 10 Minuten früher als Konzertschluss bei Thees Uhlmann los, ist man dann auch rechtzeitig zu Konzertbeginn im Haus der Jugend, um den Acoustic-Punkrocker live zu erleben.Währenddessen starten um 22 Uhr die Konzerte von, die ebenfalls in der Lagerhalle mit elektronischen Klängen in ihren Bann ziehen und, die das Konzertprogramm des Wochenende in der Kleinen Freiheit eröffnen. Die Band wurde von LaBrassBanda-Posaunist Manuel Winbeck gegründet, hat auch Brass-Einflüsse und, wie könnte es anders sein, Texte in bayrischer Mundart verfasst. Um 0 Uhr lassendann den ersten Festival-Abend in der Kleinen Freiheit mit Surf-Punk ausklingen.Amwird das Programm mit Akustik-Konzerten im Akzisehaus um 19 Uhr gestartet. Eine Stunde später startet dann auch das Programm für den Abend in der Lagerhalle, im Haus der Jugend und in der Kleinen Freiheit. Für poppigere Klänge ist hier mitdie Lagerhalle empfehlenswert. Indie-Folk gibt es beiim Haus der Jugend. Nochmals poppige Klänge gibt es vonin der Kleinen Freiheit.Um 21:30 Uhr geht es mitin der Lagerhalle weiter, die eine interessante Mischung aus klassischer Musik und Progressive Rock bieten. Das sollte man sich auf alle Fälle einmal anhören. Es könnte spannend werden. Ebenfalls um diese Uhrzeit tritt die Singer-Songwriterinnur wenige hundert Meter weiter im Haus der Jugend auf.Ebenfall Singer-Songwriterin ist, die um 22 Uhr in der Kleinen Freiheit auftritt. Eine halbe Stunde später wird dann auch der Bastard Club erstmalig in diesem Jahr in das Festival einbezogen. Mitstartet dort eine Punkrock-Band, die ihren Stil als Antischlager bezeichnet. Zeitgleich gibt es auch die nächste Campfire-Lounge-Session im Akzisenhaus. Von dort aus kommt man dann auch problemlos rüber in die auf der anderen Seite der Kreuzung gelegene Lagerhalle, in der um 23:30 Uhr die Alternative Rocker derdie Bühne entern.Late Night Act ist dann ab 0 Uhrin der Kleinen Freiheit. Seinen Stil bezeichnet der Singer-Songwriter als Saltwaterfolk. Auch im Bastard Club gibt es ab 0 Uhr miteinen Late Night Act aus dem Post-Punk-Bereich.Derwird um 19 Uhr wahlweise mit der Campfire Lounge im Akzisenhaus oder im Hyde Park mit den Indie-Pop-Musikern von, die sich innerhalb der letzten drei Jahre zu einem richtigen Festivalpublikumsliebling spielen konnten.Um 19:30 Uhr geht mitein Osnabrücker Musiker auf die Bühne der Kleinen Freiheit, der verschiedene Stile mischt. Rock, Elektro, Pop und Hip Hop ist in seiner Musik zu finden. Wer Provinz also bislang schon das ein oder andere Mal gesehen hat, kann sich hier mal umschauen.Aus der Nachbarstadt Münster in das Haus der Jugend kommt die Indie-Pop-Band. Auch der Rosenhof ist am Samstag wieder mit dabei.aus Osnabrück ist eine wahnsinnig gute Sängerin, die ihre melancholische Musik zu den Klängen ihres Pianos präsentiert.Beide Acts starten ihre Sets um 20:30 Uhr.Mitbetritt um 21:15 Uhr ein irischer Singer-Songwriter den Saal der Lagerhalle. Um 21:30 Uhr geht es im Rosenhofweiter. Wie der Name verrät ist auch hier ein Singer-Songwriter am Werk. Mitspielt um 22 Uhr eine Band in der Kleinen Freiheit, die musikalisch ein wenig an das Frühwerk von Tocotronic erinnert.Mittritt um 22:30 Uhr eine Post-Punk-Band im Haus der Jugend auf während fast nebenan in der Lagerhalle mit den, einer belgischen Indie-Rock-Band, wohl der heimliche Headliner des Samstags auftritt. Indie Rock bieten auch, die um 23 Uhr im Bastard Club auf die Bühne gehen.Gegen 23:30 Uhr starten dann wieder die Akustik Sessions im Akzisenhaus, bevor das Festival mit seinen Late Night Acts langsam ausklingt.Diese spielen mit den Indie-Pop-Musikernum 0 Uhr in der Kleinen Freiheit undum 00:30 Uhr in der Lagerhalle. Ebenfalls um 00:30 Uhr gehen mitim Bastard Club noch einmal Punkrocker auf die Bühne.Wann: Donnerstag, 07. April 2022 bis Samstag, 09. April 2022Wo: Diverse Locations in OsnabrückTickets: Tagestickets ab 42,90 Euro, Zwei-Tages-Tickets ab 54,90 Euro, Festivaltickets ab 69,90 EuroAlle Infos unter http://www.pop-salon.de