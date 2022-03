Ein letztes Mal auf Tour

Genesis verabschieden sich von ihren Fan

Gegründet 1967 möchten Genesis mit der Last Domino?-Tour ihrer Band nach 55 Jahren nun einen würdigen Abschluss bieten. Die Band um Tony Banks, Mike Rutherford und Ausnahmeschlagzeuger Phil Collins wird dafür noch einmal auf weltweite Tour gehen.Aufgrund gesundheitlicher Probleme wird Phil Collins, der in der Band auch für den Gesang zuständig ist, jedoch nicht das Schlagzeug spielen und auch die Rolle des Frontmanns nur im Sitzen ausführen können. Die Drums übernimmt Phil Collins' Sohn Nicholas.Mit etlichen erfolgreichen Alben von "The Lamb Lies Down On Broadway", über "A Trick Of The Tail" und "Invisible Touch" bis hin zu "We Can't Dance" werden Genesis mit ihren Songs, wie "I Can't Dance", "Land Of Confusion" oder "No Son Of Mine" schon seit Jahrzehnten auf und ab im Radio gespielt.Auch ihre Konzerte führen sie oft weltweit in ausverkaufte Stadien. So zum Beispiel die 2007er Turn It On Again-Tour. Im September 2021 startete die nun kommende The Last Domino?-Tour in Birmingham und war der erste gemeinsame Auftritt des Trios seit 2007.Für die Deutschlandkonzerte, die ab kommender Woche starten gibt es noch Tickets auf Eventim.Das sind die Tourdaten für die The Last Domino?-Tour 2022 in Deutschland:07.03., Berlin, Mercedes-Benz Arena08.03., Berlin, Mercedes-Benz Arena10.03., Hannover, ZAG Arena11.03., Hannover, ZAG Arena13.03., Köln, Lanxess Arena14.03., Köln, Lanxess Arena19.03., Köln, Lanxess ArenaTickets für die Konzerte gibt es auf eventim.de Veranstalter: Peter Rieger Konzertagentur