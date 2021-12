Sieben Mal in Deutschland

The Cure auf Tour im November 2022

The Cure kommen im Rahmen ihrer Euro Tour 2022 für 7 Konzerte nach Deutschland. Foto: Andy Vella

Im Rahmen einer für das Jahr 2022 geplanten Europa-Tour, der "Euro Tour 2022" wollen The Cure in 22 Ländern 44 Konzerte spielen. Darunter sollen auch 7 Konzerte in Deutschland sein. Auch die Länge der Konzerte steht schon fest. Es wird rund 2 Stunden und 15 Minuten Songs aus über 40 Jahren Musikgeschichte zu hören geben. Nicht nur das: Seit über 13 Jahren, von hier aus gerechnet im Jahr 2008, werden The Cure auch endlich wieder neue Musik mit im Gepäck haben.Angekündigt ist ein 67 Minuten langes Studioalbum.Zuletzt konnten The Cure 2019 beweisen, dass sie es auch nach 40 Jahren live immer noch drauf haben. Sie spielten mehrere Headliner-Shows auf Festivals unter anderem beim Hurricane und Southside. Seit 1978 existiert die Band, die vor zwei Jahren dann auch in die "Rock'n'Roll Hall of Fame" aufgenommen wurde und zahlreiche Hits, wie "Boys Don't Cry", "Friday I'm In Love", "Close To Me", "Fascination Street", "Just Like Heaven" oder "Lullaby" hat. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Bei vielen Songs ist es ihren Hörern in dem Moment vermutlich nicht einmal bewusst, dass sie gerade The Cure hören. Auf etlichen Soundtracks ist die Band vertreten, deren "Lovesong" sogar von Adele in der Royal Albert Hall gecovert wurde.Im Oktober und November 2022 wird die Tour von The Cure stattfinden und in folgenden deutschen Städten Halt machen:16.10.2022, Hamburg, Barclays Arena17.10.2022, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena18.10.2022, Berlin, Mercedes-Benz Arena29.10.2022, München, Olympiahalle17.11.2022, Frankfurt, Festhalle21.11.2022, Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle22.11.2022, Köln, Lanxess Arena