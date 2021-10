Mit John Frusciante wiedervereint

Red Hot Chili Peppers geben zwei Deutschland-Konzerte

Die Red Hot Chili Peppers kommen 2022 für zwei Konzerte nach Deutschland. Wiedervereint mit Gitarrengott John Frusciante! Foto: Clara Balzary

2016 erschien mit The Getaway das bislang letzte Studioalbum der Red Hot Chili Peppers. Mit Frusciante-Ersatz Josh Klinghoffer haben Sänger Anthony Kiedis, Bassist Flea und Schlagzeuger Chad Smith insgesamt zwei Alben veröffentlicht.Eigentlich für 2020 war ein neues Album geplant auf welchem John Frusciante wieder die Gitarre spielt. Bisher wurde dieses noch nicht veröffentlicht, die Veröffentlichung ist nun aber auch im Zuge der Tour angekündigt worden und auf 2022 datiert.Die Red Hot Chili Peppers World Tour wird im Juni 2022 starten, insgesamt 32 Städte umfassen und führt die Band dabei von Spanien über London, Köln und Hamburg in die USA zurück, wo sie im September 2022 enden wird.Der Vorverkauf der Tickets verläuft in mehreren Wellen. Für die beiden Konzerte in Hamburg und Köln gibt es auf der Seite der Red Hot Chili Peppers einen exklusiven Presale ab Dienstag, den 12.10.2021 um 10 Uhr ( RHCP presale ). Voraussetzung ist hierbei die Vorberstellung des kommenden Albums.Wer Paypal besitzt kommt über Paypal Prio Tickets ab dem 13.10.2021 um 10 Uhr ( Paypal Prio Tickets ).Für alle anderen startet der Vorverkauf auf Ticketmaster ab dem 14.10.2021 um 10 Uhr und auf Eventim ab dem 15.10.2021 um 10 Uhr.Hier sind die Tourdaten der beiden Deutschland-Konzerte:05.07.2022, Köln, RheinEnergieStadion (Support A$AP Rocky und Thundercat)12.07.2022, Hamburg, Volksparkstadion (Support A$AP Rocky und Thundercat)Alle Informationen gibt es auf: livenation.de