Casper gibt große Überraschung bekannt

Casper kommt 2021 wieder zurück in den Lokschuppen für eine Neuauflage des Zurück Zuhause-Festivals! Foto: Bastian Sylvester

Viel erzählen können wir euch leider nicht, außer dass der Bielefelder (oder eher Extertaler) Rapper beim Zurück Zuhause Festival ein Stimmungsgarant ist. Live ist Casper ohnehin immer top, in seiner Heimatstadt legt er aber gefühlt immer noch eine Schippe drauf. Auch neues Material gibt es eventuell schon auf die Ohren. Das Album "1982", welches er zusammen mit Marteria aufgenommen hat, ist mittlerweile schon drei Jahre her.



Der Nachfolger "Alles war schön und nichts tat weh" aus welchem schon die gleichnamige Single ausgekoppelt wurde, erscheint am 25. Februar 2022. Man darf gespannt sein, ob erste Songs vielleicht schon vor Weihnachten gespielt werden. Und wenn nicht, gibt es mit Liedern wie "So perfekt", "XOXO", "Hinterland", "Alles endet (aber nie die Musik)" und vielen weiteren Hits noch einen grandiosen Back-Katalog des Musikers, den er zum Besten halten kann.



Wie jedes Jahr wird es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Top-Support-Acts geben. Diese sind jedoch noch streng geheim.



Dafür ist das Datum des Vorverkaufs nicht geheim. Der beginnt am Mittwoch, 03.11.2021, um 16 Uhr exklusiv auf https://krasserstoff.com/ .



Das Konzert selbst findet nach aktuellem Stand unter 3G-Regelung statt.



Wann: Samstag, 18.12.2021, 19 Uhr

Wo: Lokschuppen, Bielefeld

Tickets: ab 44,90 Euro exklusiv auf https://krasserstoff.com/ (VVK-Beginn am Mittwoch, 03.11.2021, um 16 Uhr)

