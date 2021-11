Glück zählt auch

Monsters of Liedermaching kommen nach Osnabrück

Hier sieht man die Monsters of Liedermaching einmal voll in action. Foto: Marcel Linke

Trotz Corona-Krise und damit verbundenem Live-Stillstand gibt es von den Monsters of Liedermaching auf der Tour, die im November beginnt, sogar neue Musik auf die Ohren. Noch im Oktober wird die Band ihr im Jahr 2019 aufgenommenes Live-Album "Glück zählt auch" veröffentlichen. Dieses Album, gepaart mit 10 Live- und einem Studioalbum sind Garanten für großartige Konzertstimmung.

Live-Konzerte der Band haben es in sich. Auch wenn das Publikum, anders als bei Rockkonzerten, vor der Bühne sitzt, wird dort Sitzpogo getanzt. Allgemein fordern die Monsters ihr Publikum zum Tanzen und Mitmachen auf. Da verliert man selbst Gewicht, wenn man nicht steht.

Spätestens zu "Schönheitschirurgie" wird auch auf den Sitzen gesprungen. Und wer etwas weniger radikal sein möchte, nimmt einfach "Photoshop". Vorher wird "Tod in der Nordsee" lautstark besungen. Aber auch "Türen", "Zwerge" und Songs über Laternen dürfen nicht fehlen. Dabei handeln die Texte über Alkohol, Liebe, Haie, Alkohol, Alltagsdinge und Geheimdienste, die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest und zuguterletzt natürlich Alkohol.

Das ganze ist mal humoristisch, mal melancholisch und mal bierernst gehalten. Jeder der sechs Musiker bringt seinen eigenen Stil mit in die Band. Bei den Monsters of Liedermaching ist mit Sicherheit für jeden was dabei.



Wo: Rosenhof, Osnabrück

Wann: Mittwoch, 10.11.2021, 20 Uhr



Monsters of Liedermaching | Rosenhof Tickets: ab 30,60 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Die Monsters of Liedermaching sind volljährig. Die Band existiert jetzt seit 18 Jahren.