Arena Sommergarten 2021

Tocotronic und Madsen kommen nach Lingen

Schon letztes Jahr konnte das Arena Sommergarten Open Air in Lingen unter corona-konformen Abständen viele Besucher anziehen. Ab August geht es in die nächste Runde.

Es ist Sommer, die Corona-Inzidenzen sind wieder gesunken, zumindestens in Niedersachsen ist man mit dem Impfen gut unterwegs. Dennoch weiß aktuell kaum jemand, was uns ab Herbst erwartet und so ist es sehr schön, dass es in etlichen Städten von den dortigen Veranstaltern auch kleine corona-konforme Open-Air-Konzerte gibt. Viele dieser Konzertreihen gehen nun schon in die zweite Runde, so auch der "Arena Sommergarten" vor der Emsland Arena in Lingen.Neben vielen Pop-Konzerten gibt es auch für die Freunde des gepflegten Indie-Rocks etwas auf die Ohren. Tocotronic und Madsen sind für die diesjährige Konzertreihe gebucht. Tocotronic für Samstag, den 21. August 2021 und Madsen für Freitag den 27. August 2021.Das letzte Album von Tocotronic "Die Unendlichkeit" wurde schon vor drei Jahren veröffentlicht. Viel neue Musik gibt es also nicht auf die Ohren, dafür werden auf der aktuellen Tocotronic-Tour mehr ältere Songs gespielt. Von denen gibt es in fast 30 Jahren Bandgeschichte einige. Von "Freiburg" über "Drüben auf dem Hügel" bis hin zu "Let There Be Rock" darf natürlich nichts fehlen. Auf den ersten Konzerten der Tour, seit zwei Jahren die erste Tocotronic-Tour, im vergangenen Jahr gab es auch keine Corona-Konzerte, fanden diese Songs Einzug in die Setlist, zusammen mit 22 anderen Liedern der Hamburger Band.Madsen haben in diesem Sommer bislang noch keine Konzerte gespielt, im Letzten übrigens auch nicht. Das soll sich nun ändern. Immerhin hat die Band seit dem Herbst 2020 mit "Na gut dann nicht" ein neues Album am Start. Und dieses klingt wieder punkiger als die Alben davor. Obwohl 2020 erschienen hat es die Band sogar noch geschafft mit Songs, wie "Quarantäne für immer" einige ihrer Eindrücke der Corona-Pandemie auf dem Album zu verewigen.Und hier bekommt ihr eine Übersicht aller Termine der Arena Sommergarten Reihe in Lingen.19.08., Wincent Weiss, VVK: 50,85 Euro21.08., Tocotronic, VVK: 37,65 Euro27.08., Madsen, VVK: 37,65 Euro28.08., Max Giesinger, VVK: 58,25 Euro03.09., Saltatio Mortis, VVK: 47,55 Euro04.09., Rea Garvey, VVK: 59,10 EuroAlle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Weitere Infos auf der Seite der Emsland Arena Lingen