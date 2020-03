Nächste Woche in Bielefeld Fil Bo Riva kommen ins Forum Bielefeld (ml) Fil Bo Riva gelten mittlerweile als Geheimtipp der Indie-Szene. Ab nächster Woche sind sie auf Tour und machen dabei auch einen Halt im Forum Bielefeld. Als Support werden Fil Bo Riva von der Band Provinz begleitet.



Fil Bo Riva spielten voriges Jahr auf dem Campus Festival Bielefeld. Foto: Marcel Linke

Fil Bo Riva kann man quasi als internationale Band bezeichnen, die das Prinzip Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wohl lebt wie keine andere. Sänger Filippo Bonamici ist gebürtiger Römer, sein Vater ist Italiener und seine Mutter Deutsche. Nach seinem Abitur in Irland, kellnert er in Madrid und studiert dann in Berlin, wo er mit dem Gitarristen Felix A. Remm die Band Fil Bo Riva gründet.



Aber auch als Band nutzen Fil Bo Riva die Vorzüge der EU aus und konnten schon in etlichen Ländern Europas spielen. Nicht nur auf eigenen Konzerten, sondern auch als Support von Musikern, wie AnnenMayKantereit oder in Florenz bei den Imagine Dragons vor 58.000 Besuchern.



Das alles hat auch Einfluss auf das sehr abwechslungsreiche Songwriting von Fil Bo Riva. Auf dem aktuellen Album "Beatiful Sadness" werden die Grenzen des Indie Rocks neu gesteckt mit Perlen, wie "Go Rilla" oder "Time Is Your Gun".



Fil Bo Riva kommen ab nächster Woche auf Frühjahrstour und machen dabei auch einen Tourstopp im Forum Bielefeld.



Wann: Freitag, 13.03.2020, 20 Uhr

Wo: Forum, Bielefeld

Tickets: ab 29,20 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Informationen zur Veranstaltung



Weitere Tourdaten 2020:

11.03., Bremen, Modernes

12.03., Kiel, Die Pumpe

14.03., Düsseldorf, Zakk

17.03., Stuttgart, Im Wizemann

18.03., CH-Basel, Kaserne

19.03., CH-Winterthur, Salzhaus

21.03., AT-Graz, ppc

22.03., AT-Wien, Arena

24.03., Erlangen, E-Werk

25.03., Heidelberg, halle02

26.03., Leipzig, Täubchenthal



Homepage von Fil Bo Riva