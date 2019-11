In The Ä Tonight Phil... sorry, Die Ärzte kündigen Tour an Berlin (ml) Hipp, hipp, hurra. Die Ärzte kündigen ihre Tour an und wir müssen bis zum Tourstart am 07. November 2020 in Hannover nur noch 362 Mal schlafen, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Die Tour fndet übrigens, im Nebensatz erwähnt, zum neuen Album statt. Auf viele neue Songs kann man sich also auch einstellen.



Die Ärzte kommen auf große In The Ä Tonight-Tour. Foto: Nela König

Nach den Liedern "Abschied" und "Rückkehr", sowie zwei sehr gefeierten Auftritten bei Rock im Park und Rock am Ring sowie der kleinen Europatour "Miles & More" war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Die Ärzte (aus Berlin) eine große Tour ankündigen.

Dabei hat die Band uns gehörig auf die Folter gespannt. Bis heute.



Insgesamt 15 Termine sind für den November und Dezember 2020 angekündigt. Die Tour 2020 findet unter dem Motto "In The Ä Tonight" an. Klingt pervers, ist es wahrscheinlich auch nicht.



Die Termine liegen wie folgt:

07.11.2020, Hannover, TUI Arena

10.11.2020, Leipzig, Arena

13.11.2020, Köln, Lanxess Arena

15.11.2020, Bremen, ÖVB Arena

17.11.2020, Wien, Wiener Stadthalle

20.11.2020, Stuttgart, Schleyer-Halle

24.11.2020, Hamburg, Barclaycard Arena

01.12.2020, Dortmund, Westfalenhalle 1

05.12.2020, Erfurt, Messe

08.12.2020, Frankfurt, Festhalle

11.12.2020, Bad Hofgastein, Sound & Snow

13.12.2020, Chemnitz, Messe Chemnitz

15.12.2020, München, Olympiahalle

18.12.2020, Berlin, Max-Schmeling-Halle

21.12.2020, Zürich, Hallenstadion



Tickets für die Tour kosten ab 46 Euro zzgl. Gebühren (nur per Kreditkarte oder Vorauskasse).

Vorverkaufsstart ist der 14. November 2019, um 17 Uhr.

Um Tickets kaufen zu können, benötigt ihr einen Account im Ticketshop der Ärzte. Diesen solltet ihr schon vorher anlegen.



Im Ticketpreis ist eine Abgabe an atmosfair enthalten, mit der die CO2-Belastungen, die durch so ein Konzert entstehen, kompensiert werden.



Alle Infos auf: bademeister.com