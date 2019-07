Kimiko Isle of Art Festival 2019 Trettmann und Antilopen Gang sind die Headliner zum 5. Geburtstag Aachen (sd) Kaum ist das Kimiko Isle of Campus Festival vorbei, schon wirft das das Kimiko Isle of Art Festival seine Schatten voraus. Ein halbes Jahrzehnt wird es schon alt und hat sich in der Euregio als feste Größe in der Kulturlandschaft etabliert.



Kimiko Isle of Art Festival 2019 - Unter anderem mit Antilopen Gang, Trettmann und Jaya The Cat. Foto: Robert Eikelpoth

Das Kimiko Isle of Art und seine kleine Schwester, das Kimiko Isle of Campus sind ein großer Erfolg, daran gibt es nichts zu rütteln, auch wenn es von dem ein oder anderen Miesepeter nicht so gern gesehen wird. Nach dem Motto, Kultur ist ja schön und gut, wenn sie leise und vor allem nicht in meiner Nachbarschaft stattfindet. Irgendwie eine Einstellung, mit der in Aachen einige wenige denen, die im Angesicht des nicht zu verleugnende Clubsterben, das Leben schwer machen, die was auf die Beine stellen und für frischen Wind in der Kulturszene sorgen.



Aber eigentlich geht’s um das anstehende Kimiko Iles of Art, das wie schon in den letzten Jahren auf dem namensgebenden Gelände des Ludwig Forum für Internationale Kunst zu Gast ist und für drei Tage den Festival-Spirit mitten in der Aachener City beschwört.



Vom 23. - 25. August 2019 geben sich erneut Internationale, nationale und lokale Künstler das Micro in die Hand um im grünen Park des Museums ein Stelldichein nahezu aller Genres abzufeiern.



In diesem Jahr dabei sind unter anderem: Trettmann, die Antilopen Gang, Jaya The Cat, Cari Cari, Germein Sisters, Bennet, Svensøn, I Finton und viele mehr. Das ganze Lineup findet Ihr hier.



Die Tickets kosten ab 18,00 € für ein Tagesticket in der Early-Bird Phase, bis 53,00 € für den Festival Pass in der letzten Vorverkaufs-Phase. Alles zu den Tickets findet ihr hier.



