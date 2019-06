Mit den Donots und Fritz Kalkbrenner Campus Festival Bielefeld findet zum fünften Mal statt Bielefeld (ml) Das Campus Festival Bielefeld ist mittlerweile zu einer neuen Institution in der ostwestfälischen Festivallandschaft heran gewachsen. Zum fünften Mal findet das Bielefelder Pendant zum Paderborner AStA Sommerfestival dieses Jahr nun statt. Mit dabei sind dieses Jahr viele alte Bekannte, die schon auf anderen Festivals in Ostwestfalen-Lippe gespielt haben.



Das Campus Festival Bielefeld kann dieses Jahr mit den Donots und Fritz Kalkbrenner überzeugen. Foto: Marcel Linke

Auch das fünfte Campus Festival Bielefeld kann mit hochkarätigen Acts glänzen. Neben Headliner Fritz Kalkbrenner sind die Donots und Sondaschule für den lauteren Rock zuständig, Alexander Marcus als Vertreter der schlageresken Musik ist gerade auf den Hochschulfestivals in der Gegend sehr beliebt, Großstadtgeflüster bringt das Publikum zu gepflegtem Elektro-Pop zum Tanzen und Fil Bo Riva ist der Geheimtipp mit ausverkauften Clubs und Support-Shows für Imagine Dragons in Italien.



Fritz Kalkbrenner Fritz Kalkbrenner teilt sich den Nachnamen mit seinem älteren Bruder Paul Kalkbrenner. Beide sind im Techno-Bereich unterwegs und, obwohl Paul Kalkbrenner wohl der bekanntere der zwei ist, steht Fritz ihm in nichts nach. Wenn das Wetter Ende Juni nun noch mitspielt, kann die große Sommerparty auf dem Gelände der Universität Bielefeld problemlos steigen.

Donots Die Donots muss man hier wohl nicht mehr groß erklären. Dieses Jahr feiert die Ibbenbürener Band ihr 25-jähriges Jubiläum. Über all die Jahre konnte sich die Band ein immer größeres Publikum erspielen. Das kommt nicht von ungefähr, so paaren sich bei den Donots Hits, wie „Whatever Happened To The 80s“, „Calling“ und „Dann ohne mich“ mit ihrer Fannähe und ihrer politischen Attitüde zu einer Mischung, die diese Band einfach zur sympathischsten Musikgruppe Deutschlands macht.

Alexander Marcus Wie kann man Alexander Marcus nun einordnen? Unter vielen Studenten, die in Ostwestfalen studieren, scheint Alexander Marcus Publikumsliebling zu sein. So wurde er vorher auch schon mal auf dem AStA Sommerfestival Paderborn gefeiert. Auch auf Campingplätzen von Festivals kann man seine Musik öfters hören. Und dabei klingt die Musik für die meisten nur wie Schlager. Electrolore nennt sich das und bringt Partytexte und Konservenmusik ins 21. Jahrhundert.

Grossstadtgeflüster Weniger schlageresk, aber dafür mit mehr Electro und Pop sind Grossstadtgeflüster als sehr tanzbarer Musikgast im Line-Up vertreten. Mit ihrem Hit „Fickt-Euch-Allee“ wurden Grossstadtgeflüster einem größeren Publikum bekannt.

Sondaschule Wenn der Sommer dieses Jahr schon nicht so richtig durch Sonne überzeugen möchte, so können dies Sondaschule durch ihren Ska-Punk schaffen. Und auch wenn der Name der Band vermuten lassen könnte, dass es sich um Krawallmusik bei der Band handelt, so stimmt dies nicht: Sondaschule können sowohl durch ihre Musik als auch ihre intelligenten und teils sozialkritischen Texte überzeugen.

Fil Bo Riva Mit Fil Bo Riva ist ein Newcomer mit dabei, der es noch zu etwas ganz Großem schaffen kann. Die Band um den italienischen Musiker Filippo Bonamici konnten sich im Vorprogramm von AnnenMayKantenreit und den Mighty Oaks in Deutschland ein mittlerweile so großes Publikum erspielen, dass ihre letzte Tour in Hallen mit mindestens vierstelligem Fassungsvermögen an Besuchern stattfand. Auf zahlreichen Festivals traten Fil Bo Riva schon auf und durften zuletzt in Florenz für Imagine Dragons Support vor 58.000 Besuchern machen.

Noch gelten Fil Bo Riva als Underdog und Geheimtipp. Es wird aber nicht mehr lange dauern bis sie das nächste große Ding im Rockbusiness sind. Weitere Acts auf dem Campus Festival Bielefeld 2019 sind BRKN, Das Moped, Dirk Siedhoff, Dirty Doering, Mat.Joe, Nura und Provinz. Tickets gibt es noch bis zum 13. Juni 2019 für 22 Euro nur für Schüler, Studenten und Beschäftigte der FH oder Uni Bielefeld. Alle anderen zahlen 29 Euro. Das Campus Festival Bielefeld findet am Donnerstag, den 27. Juni 2019 statt. Einlass ist um 15:30. Der Beginn ist um 16 Uhr.

Alle Infos unter http://www.campusfestival-bielefeld.de/