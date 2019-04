Taglist: Allgemein

Comeback aus Hemmoor Thees Uhlmann kommt in den Lokschuppen Bielefeld (ml) Geht man nach dem Statement von Thees Uhlmann, was er auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, ist es mittlerweile 5 Jahre her, dass er das letzte Mal Musik auf einer Bühne gemacht hat. Zuletzt betätigte sich Thees als Roman-Autor und hat mit "Sophia, der Tod und ich" ein sehr kurzweiliges und unterhaltsames Werk abgeliefert.



Thees Uhlmann feier Ende 2019 sein Live-Comeback. Foto: Marcel Linke

Im Dezember geht es für Thees nun aber wieder auf Tour. Und nachdem der Ticket-Server für die avisierten Konzerte in Hamburg, Berlin, München und Köln nun schon mehrfach zusammen gebrochen ist, schien die einzige Lösung zu sein: Mehr Tourtermine. Gesagt, getan und so kommt Thees Uhlmann nun auch in Bielefeld vorbei. Gerade erst zwei Platten hat Thees Uhlmann solo im Gepäck. 2013 erschien mit #2 sein zweites Album. 2011 sein Debütwerk. Dass Thees das letzte Mal mit Tomte zusammen gespielt hat ist noch länger her. Und so darf man gespannt sein, ob es vor der Tour vielleicht noch neues Songmaterial gibt. Auf alle Fälle scheint es aber eine neue Backing Band für Thees zu geben. Diese hat er nämlich neu formiert. Was das bedeutet sieht man dann ab Herbst und Winter 2019. Wann: Donnerstag, 19.12.2019, 20 Uhr

Wo: Lokschuppen, Bielefeld Tickets: ab 38,50 Euro ab dem 09.04.2019 10 Uhr im GHvC Shop Thees Uhlmann | Lokschuppen | Veranstalter