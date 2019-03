Punkrock-Ikonen im Lokschuppen Bielefeld

Bad Religion wieder in Ostwestfalen-Lippe

Bad Religion kommen mit "Age Of Unreason" nach Bielefeld. Foto: Noeke

Sie zählen ohne Zweifel zu den Urvätern des Punkrock: Seit ihrer Gründung 1980 in Los Angeles haben Bad Religion die Geschicke dieses Musikstils entscheidend mitgeprägt. 2010 feierten sie mit einer großen Welttour ihr 30-jähriges Bestehen und bewiesen mit ihrem vorletzten Studioalbum „The Dissent Of Man“, welche Ausnahmestellung sie auch nach drei Jahrzehnten noch innehaben. Anfang 2013 erschien „True North“, das dem Erfolg des Vorgängers in nichts nachstand, im gleichen Jahr veröffentlichten sie ihre erste Weihnachtsplatte mit dem passenden Titel „Christmas Songs“.

Seit "The Dissent Of Man" ist nun fast ein weiteres Jahrzehnt vergangen. Nächstes Jahr feiern Bad Religion ihr 40-jähriges Jubiläum und die Welt ist in dieser Zeit nach rechts gedriftet. Schon immer waren Bad Religion politisch. Das bleibt allein bei ihrem Bandnamen nicht aus. Mit "The Kids Are Alt-Right", "My Sanity" und "The Profane Rights Of Man" werden die Kalifornier noch deutlicher als zuvor.

2018 sind diese drei Songs erschienen und sie kündigen sechs Jahre nach "True North" ein neues Album an, welches am 03. Mai erscheint und den Titel "Age Of Unreason" trägt.

Im Mai bringen Bad Religion, die mit großen Hymnen wie "Sorrow", "American Jesus" oder "Punk Rock Song" immer wieder begeistern, ihr neues Album nun auf deutsche Bühnen. Am 23. Mai machen sie dabei einen Halt im Bielefelder Lokschuppen.

Tickets gibt es ab dem 27. Februar im Ticketmaster-Magenta-Presale. Am 28. Februar um 10 Uhr gehen die Tickets für das Bielefelder Bad Religion-Konzert in den offiziellen Vorverkauf.



Wo: Lokschuppen, Bielefeld

Wann: Donnerstag, 23. Mai 2019, 20 Uhr
Wo: Lokschuppen, Bielefeld
Tickets: für 37,15 Euro (inkl. Gebühr) an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf karten-online.de