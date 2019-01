Und die Jungs machen einfach weiter – The Show will go on Stick to your Guns weiterhin auf Tour in alten Gefilden und mit neuen Freunden Hannover (m2w) Wieder in Hannover, dieses Jahr im größeren Pavillon. Kein Wunder, denn die US-amerikanische Hardcore/Matellcore-Band hat sich mit ihrem letzten Album weiterer Beliebtheit erfreut. Und anstatt sich auf diesen sprichwörtlichen Lorbeeren auszuruhen, zeigen sie, wie viel Bock sie haben und kommen nach ihrer Tour durch Europa, Australien und Japan wieder nach Deutschland. Die überschüssige Energie, die sicherlich auch im neuen Album steckt, wird uns dann am 14. April 2019 beglücken können.



Sänger Jesse Barnett und E-Gitarrist Chris Rawson zusammen mit Stick To Your Guns beim Vainstream 2016. Foto: Marcel Linke

Ob es die kalifornische Leichtigkeit ist oder die Liebe zur Performance, irgendetwas scheint den fünf Jungs, Sänger Jesse Barnett, Gitarrist Joshua James und Chris Rawson, Bassist Andrew Rose und Schlagzeuger George Schmitz, im Hintern zu sitzen, dass sie nach dem Erscheinen ihres Albums „True View“ letztes Jahr einfach auf eine Pause verzichten und der Januar/Februar Tour in Australien nun letzten Freitag weitere Tourdaten in Deutschland hinzugefügt haben. Wenn man bedenkt, dass die Band erst seit ihrem vorletzten Album, das 2015 erschien, in Deutschland bekannt wurde und dass das Ankündigen der weiteren Tour nicht einmal waghalsig war, versteht man, wie schnell das potentielle Publikum hierzulande gewachsen ist. Ob ihre wuchtige und harte musikalische Darbietung die Runde gemacht hat oder sie sich mit den paar unter Hardcorefans vielleicht als seicht bezeichneten Stücken eine größere Fanbase geschaffen haben, ist dahingestellt. Aber es war abzusehen, dass es mehr Platz benötigt als bei dem im April 2017 stattgefundenen, ausverkauften Konzert im Kulturzentrum. Das Pavillon bieten ideal Spielraum für die vier Jungs, die sich zwei internationale Begleiter gesucht haben: aus Belgien und Kanada wird die Showeinlage bereichert von Nasty und Get the Shot. Wie viel Melodic nun in ihrem Hardcore ist, lässt sich vielleicht drüber streiten. Aber die Power, mit der sie ihre Stücke spielen und vor allem auch die politik- und sozialkritischen Texte zeigen, wie wichtig die Musik und dessen Auftreten für die Kalifornier sein muss. Das wird auch im April schwer an dem Publikum vorbei gehen, wenn der Sänger sich mal clean mal guttural über Homophobie, christlichen Faschismus und Gewalt in der Ehe beschwert. Mit dieser Aussicht und dem für diese Liga humanen Preis von knapp 30 Euro, kann man sich nur noch auf den April freuen. von Sarah Lentz



Wo: Pavillon, Hannover

Tickets: ab 29,45 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen

