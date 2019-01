Triggerfinger 20th Anniversary Shows - 20 Jahre und nie leise. Belgien/Niederlande (sd) Triggerfinger - ja die mit den Lykke Li Cover 'I Follow Rivers' - feiern 20jähriges. Dazu Haben sie einige spezielle 20th Anniversary Shows geplant.



Triggerfinger beim Eupen Musik Marathon 2011 Foto: Sven A. Droste

Nach der letzte ausgedehnten Albumtour von Triggerfinger zum zur aktuellen Platte Colossus im Herbst 2017 gibt es leider keine Termine in Deutschland, denn bisher sind nur in ihrem Heimatland Belgien und bei Nachbarn in Holland bekannt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wer nicht warten will, ob noch Termine kommen und Ruben Block, Monsieur Paul und Mario Goossens noch im Februar sehen will, sollte schnell schauen, ob er noch Karten für eine der Shows ergattern kann, denn die Tour ist bis auf 3 Termine ausverkauft. Details zur Tour:



Triggerfinger - 20th Anniversary Shows 03. Februar 2019 - Tivoli Vredeburg / Utrecht

07. Februar 2019 - Alter Schlachthof / Eupen

08. Februar 2019 - CC René Magritte / Lessines

09. Februar 2019 - De Posthoorn / Hamont-Achel (Ausverkauft)

13. Februar 2019 - De Roma / Borgerhout (Antwerpen) (Ausverkauft)

14. Februar 2019 - De Roma / Borgerhout (Antwerpen) (Ausverkauft)

15. Februar 2019 - De Roma / Borgerhout (Antwerpen) (Ausverkauft)

16. Februar 2019 - De Roma / Borgerhout (Antwerpen) (Ausverkauft)



Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriösen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.