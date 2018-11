Grand Münster Slam mit Turbostaat und Chuck Ragan Das zweijährliche Festival der Donots geht in die sechste Runde Münster (m2w) Der Grand Münster Slam der Donots geht bereits in seine sechste Runde. Das größte Einzelkonzert der Donots, welches im zweijährigen Rhythmus stattfindet, kann dabei auch immer mit einem tollen Line-Up aufwarten. Dieses Jahr dürfen Turbostaat und Chuck Ragan in der Halle Münsterland eröffnen.



Der Grand Münster Slam ist bei den Donots immer etwas Besonderes. Tradition hat das synchrone Hochwerfen von tausenden Knicklichtern. Foto: Marcel Linke

Fast 25 Jahre sind die Donots bereits unterwegs. Nach 11 Studioalben von denen die ersten 9 englischsprachig und die letzten zwei deutschsprachig sind, haben die Donots an Aktualität nichts verloren. "Lauter als Bomben", mittlerweile fast ein Jahr alt, ist ihr aktuellstes Werk. Als Limited Edition gibt es als Beilage noch eine DVD vom Grand Münster Slam 2016 oben drauf, der aufgezeichnet worden ist. Wer die Donots noch nicht live gesehen hat, kann sich damit über ihre Live-Qualitäten und vor allem über die Traditionen beim Grand Münster Slam inklusive Knicklichter-Hochwurf bestens informieren. Ihre Fans machen alles mit, was die Band auf ihren Konzerten vor hat. Die Donots sind die Lieblinge des deutschen Alternative-Rock-Publikums. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Ibbenbürener, die für Hits, wie "Stop The Clocks" oder "Calling" zuständig sind innerhalb von wenigen Minuten die 1.000 Tickets für das Jahresabschlusskonzert in Osnabrück ausverkaufen. Und auch der Grand Münster Slam ist dieses Jahr wieder auf Ausverkauf-Kurs. Man sollte sich ran halten beim Ticketkauf. Mit dabei sind dieses Jahr Turbostaat. Mit Songs, wie "Vormann Leiss", "Harm Rochel" oder "Frieda und die Bomben" konnten sich Turbostaat in Deutschland eine eingeschworene Fangemeinschaft erspielen. Zusammen mit den Donots hat Jan Windmeier, Sänger von Turbostaat, den Song "Gegenwindsurfen" für die "Lauter als Bomben" aufgenommen. Vielleicht steht er dann auch zusammen mit den Donots in Münster auf der Bühne. Der dritte im Bunde ist Chuck Ragan, ein guter Freund der Donots. Bei ihm darf Münster auf fast keiner Tour fehlen. Zuletzt spielte Chuck Ragan zusammen mit Hot Water Music im Skaters Palace. Und sowohl plugged mit Band als auch solo mit Acoustic-Gitarre ist der Amerikaner aus Gainesville, Florida eine Wucht und absolut sehenswert. Wann: Samstag, 15. Dezember 2018, 19 Uhr

Wo: Halle Münsterland, Münster Tickets: für 36,30 Euro bei Merchcowboy Homepage der Donots