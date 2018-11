Zurück Zuhause 2018 Casper feiert Rückkehr auch 2018 wieder Bielefeld (m2w) Auch 2018 feiert Casper wieder sein Lokalfestival in Bielefeld. Anders als in den letzten zwei Jahren verkürzt er jedoch von zwei auf einen Tag, bringt dafür dann aber mit den Leoniden, Mia Morgan und Swutscher feinste Support-Bands mit.



Das Zurück Zuhause Festival ist bei Casper und beim Bielefelder Publikum ein fester Termin im Kalender. Foto: Marcel Linke

Erst am 22. August stand Casper noch in Bielefeld auf der Bühne. Er hatte zusammen mit Marteria zu einem Spontankonzert an der Bielefelder Alm aufgerufen. Tausende kamen, um das Hip Hop Traumpaar live zu erleben. Marteria steht im Billing des Zurück Zuhause Festivals 2018 zwar nicht fest im Programm, aber über Gastauftritte kann man bei Caspers Festival, welches schon oftmals Gastauftritte zugelassen hat, ja noch spekulieren. Und vielleicht ist Marteria der Very Special Guest, der noch im Billing steht und namentlich nicht näher definiert ist. Aber selbst wenn sein Buddy Marteria nicht mit auf die Bühne kommt, mit "XOXO", "Hinterland" oder "Lang lebe der Tod", hat Casper genügend Hitalben veröffentlicht, um eine Show auch komplett eigenständig füllen zu können. Füllen ist ein gutes Wort. Ticketkäufer sollten sich auch dieses Jahr wieder sputen. In der Vergangenheit hat Casper durchaus schon Ausverkauftrekorde des Lokschuppens (ehem. Ringlokschuppen) innerhalb weniger Minuten aufgestellt. Mit den Leoniden hat sich Casper die Indie-Rock-Shooting-Stars der Republik zum Zurück Zuhause-Festival eingeladen. Sie waren schon für Einzelkonzerte als auch auf dem Campus Festival in Bielefeld und gehören hier auch sozusagen zu den Lieblingen. Ihr Debütalbum "Leoniden" generierte so einen großen Erfolg, dass immer mehr Leute auf die Kieler Band aufmerksam wurden. Bislang im Eigenvertrieb ergab sich für die Leoniden eine Kooperation mit Caspers Plattenfirma Landstreicher Booking. Mit Swutscher steht das Zurück Zuhause Festival dieses Jahr dann voll im Zeichen des Indies. Das Sextett aus Hamburg kann durch Gitarrenpop mit Reibeisenstimme überzeugen und das, obwohl die Mitglieder der Band noch alle zum jungen Eisen gehören. Ein wenig erinnert das an Element of Crime. Überraschen darf man sich von Mia Morgan. YouTube-Artists betreten immer häufiger reale Bühnen. So auch Mia Morgan, die nun auch auf dem Zurück Zuhause Festival dabei ist. Wann: Samstag, 15. Dezember 2018, 19 Uhr

Wann: Samstag, 15. Dezember 2018, 19 Uhr
Wo: Lokschuppen, Bielefeld
Tickets: ab 39,40 Euro im VVK um 12 Uhr am 22. Oktober 2018 auf krasserstoff.com