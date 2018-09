Taglist: Allgemein

Vorbericht



Bands

Joe Bonamassa



Locations







Datum: 06.10.2018 Datum: 06.10.2018

Blues-Superstar im Oktober auf Tour Joe Bonamassa kommt nochmal nach Deutschland Wetzlar (m2w) Nach der erfolgreichen Tour im Frühjahr kommt Bluesrock-Superstar Joe Bonamassa für weitere sechs Konzert im Oktober nochmals nach Deutschland. Im Frühjahr steuerte der Ausnahme-Gitarrist mit Frankfurt, Köln und Berlin die eher größeren Städte an. Im Oktober werden mit Rostock, Oberhausen, Mannheim, Fulda, Wetzlar und Neu-Ulm die mittelgroßen Städte berücksichtigt.



Joe Bonamassa kommt für eine handvoll Konzerte im Oktober zurück auf Tour. Foto: Marty Moffatt

1977 geboren, konnte Joe Bonamassa schon früh erste Erfolge feiern. Bereits mit 12 Jahren spielte er zusammen mit Blueslegende B. B. King. Zusammen mit Erin Davis, Sohn von Miles Davis, und Waylon Krieger gründete er die Band Bloodline. Aus diesem Projekt gingen ein Album und zwei Chartsingles hervor. Bekannter ist Joe Bonamassa jedoch aufgrund seiner Solo-Karriere. 2000 erschien mit "A New Day Yesterday" sein erstes Soloalbum. Neben unzähligen Studioalben setzt Bonamassa jedoch vor allen Dingen auf das Live-Erlebnis. Hier kann er frei auf der E-Gitarre solieren und so ist es nicht verwunderlich, dass es auch zahlreiche Live-Alben des Bluesrockers gibt. Neben seinem unverwechselbarem E-Gitarren-Spiel ist jedoch auch seine starke Stimme ausschlaggebend für den Erfolg. Und erfolgreich ist er. Lange Zeit als Geheimtipp gehandelt, muss er sich hinter den Größen im Bluesrock nicht verstecken und hat schon mit Musikern, wie Eric Clapton, Steve Winwood und Buddy Guy zusammen gespielt. Nach der Frühjahrstour, die Publikum und Kritiker überzeugt hat, kommt Joe Bonamassa nun noch einmal im Oktober für eine handvoll Konzerte zurück nach Deutschland. Hier sind die Tourtermine 2018: 01.10., Rostock, Stadthalle 02.10., Oberhausen, König-Pilsener-Arena 03.10., Mannheim, SAP Arena, 05.10., Fulda, Esperantohalle 06.10., Wetzlar, Rittal Arena 08.10., Neu-Ulm, Ratiopharm Arena Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf Reservix