Aachen, da geht was! Isle of Art Festival - KIMIKO Vol. 4 Aachen (sd) Das Kimiko Festival geht im August in sein 4. Jahr. Das Projekt wächst, gedeit und hat in diesem Jahr mit dem Kimiko - Isle of Campus ein Schwesterchen bekommen, das schon im Juni auf dem neuen Campus sehr erfolgreich über die Bühne ging.



Jaqee - Live on stage beim Eupen Musik Marathon 2016. Foto: Sven A. Droste

Isle of Art ist nicht nur Name sondern auch Programm. Spielstätte ist der Hof und der angrenzende Park des Ludwig Forum für Internationale Kunst und wie in den letzten Jahren beinhalten die Festivaltickets auch wieder freien Eintritt in die heiligen Hallen des Museums. Der große Bruder, das Isle of Art Festival , findet aber immer noch mitten in der Stadt seinen Platz undist nicht nur Name sondern auch Programm. Spielstätte ist der Hof und der angrenzende Park desund wie in den letzten Jahren beinhalten die Festivaltickets auch wieder freien Eintritt in die heiligen Hallen des Museums. Klub Kartel mit Dellé, Sebastiam Sturm Ganjaman und Jahcousix, quasi die deutsche Roos-Raggae Supergroup. Hip Hop Urgestein, Bahnfahrer und Freestylegott MC Rene und DJ Coolman, Kraak & Smaak, Tonbandgerät, Jaqee und viele viele Lokalmatadore und (inter)nationale Kleinode. Das Volle Programm steht Die Hauptsache, neben all dem ganzen Drumherum wie Streetfood, Streetart, den Führungen und so weiter, die Hauptsache ist und bleibt die Musik. Da ist z.B.mitund, quasi die deutsche Roos-Raggae Supergroup. Hip Hop Urgestein, Bahnfahrer und Freestylegottundund viele viele Lokalmatadore und (inter)nationale Kleinode. Das Volle Programm steht hier Karten für das Festival gibt es in 2 bzw. 4 verschiedenen Varianten. Es gibt ein Festival Ticket für alle drei Tage oder Tageskarten für jeweils Freitag, Samstag oder Sonntag. Beide Varianten gibte es für Schüler und Studenten rabattiert, alle anderen dürfen voll Zahlen. Die Karten gibt es online oder im realen Leben an verschiedenen Stellen in Aachen und Umgebung. Alle Infos zu den Karten und Preisen findet Ihr hier