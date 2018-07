Taglist: Allgemein

Hot Water Music kommen im August für zwei weitere Konzerte nach Deutschland. Foto: Jonathan Weiner / Rise Records

Zwischen ihrem 2012er Album "Exister" und dem aktuellen Werk "Light It Up" lagen fünf Jahre Schaffenspause. Eine ewig lange Zeit im Konzertbusiness und eine Zeit in der dann durchaus auch berechtigte Fragen aufkommen, ob es die Band überhaupt noch gibt. Frontmann Chuck Ragan war die letzten Jahre solo unterwegs und so gab es immer mehr Gerüchte, dass es Hot Water Music nicht mehr gibt. Letztes Jahr wurden dann jedoch Konzerte der Band angekündigt und der Run auf die Tickets ging los, sodass drei Konzerte, die Hot Water Music bereits im April in Deutschland gegeben haben ausverkauft waren. Hot Water Music, die sich für Songs, wie "Trusty Chords" auszeichnen, wurden in Deutschland vor allem durch ihre Freundschaft mit Muff Potter bekannt. Die Band, um Thorsten Nagelschmidt, die sich 2009 auflöste, veröffentlichte zusammen mit Hot Water Music eine Split-EP. Es entstand eine Verbindung zwischen Deutschland und den Hardcore-Punk-Bands der amerikanischen Ostküste, die im Nachhinein nicht nur Hot Water Music in Deutschland bekannt machte, sondern auch Musiker, wie Dave Hause und The Gaslight Anthem. Und hier sind die Tourdaten: 08. August 2018, Hamburg, Grosse Freiheit 36 09. August 2018, Münster, Skaters Palace