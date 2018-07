Mitten im Hochsommer Parklichter Anfang August mit SDP, Bausa und der Antilopen Gang Bad Oeynhausen (ml) Die Thermometer zeichnen aktuell wieder Temperaturrekorde auf. In knapp einer Woche finden jedoch trotzdem bei diesen tropischen Temperaturen die Parklichter im Kurpark Bad Oeynhausen statt. Mit dabei sind die Headliner SDP, aber auch Bausa, die Antilopen Gang, Weekend, Kaas, Wunderwelt und Jonas Platin.



SDP sind Headliner der diesjährigen Parklichter. Foto: Marcel Linke

In diesem Jahr fällt der Konzertfreitag wieder etwas kleiner aus. Es stehen weniger Bands als in den Vorjahren auf dem Programm. In der Anzahl fällt ungefähr die Hälfte an Slots im Gegensatz zum letzten Jahr weg. Dafür steigt die Qualität der einzelnen Acts, zumindestens dann, wenn man auf deutschsprachigen Rap steht. Und mit SDP ("Ne Leiche") ist eine der derzeit angesagtesten Hip Hop-Combos Deutschlands dann auch tatsächlich in Bad Oeynhausen. Tatsächlich sind SDP Festivallieblinge und werden für diese sehr gerne durch die Veranstalter gebucht. Das kommt nicht von ungefähr. Energiegeladene, abwechslungsreiche und witzige Shows machen es möglich. Wenn die Antilopen Gang irgendwo spielt ist das mindestens für eine Kontroverse gut. CDU- als auch AfD-Politiker fühlen sich regelmäßig auf den Schlips getreten von der Band, die Alben wie "Anarchie und Alltag" zu ihrem Motto machen und beim Label der Toten Hosen, JKP, ihren Vertrag haben. Ihre Songs richten sich vorwiegend gegen Rechtsradikalismus und übertriebenen Patriotismus. Persönlich gehen die Hip Hopper auch schonmal dahin, wo es weh tut und lassen sich auch auf Demos gegen Rechts blicken. Bausa ist in der hiesigen Rapszene noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Seine erste Single "Was du Liebe nennst" ging dennoch straight auf Platz 1 der Charts. In seinem ersten Festival-Sommer spielte er danach nicht nur auf zahlreichen Festivals, sondern sogar auf der Hauptbühne des Splash!. Weekend ist schon lange kein unbekannter Rapper mehr. Bereits vier Alben hat er seit 2013 veröffentlicht. Die ersten beiden seiner Alben gingen auf Platz 3 und Platz 1 der Alben-Charts. Mit Kaas ist ein weiterer Rapper an Bord der Parklichter. Besser bekannt ist Kaas als Mitglied der Orsons. Mit im Bunde der Rapper ist Jonas Platin, der aber mit seinen elektronischen Klängen auch die Brücke zu Wunderwelt schlägt, die als einzige, die keinen Rap, sondern nur Electronic machen, ein wahrer Combo Breaker bei den Parklichtern 2018 sind. Wann: Freitag, 03. August 2018, 16:30 Uhr

Wo: Kurpark, Bad Oeynhausen

Tickets: ab 39,90 Euro im VVK und ab 45 Euro an der Abendkasse Alle Informationen unter http://www.parklichter.com/