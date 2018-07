Open Air in Osnabrück Dropkick Murphys und die Donots im Schlossgarten Osnabrück (bs) In über zwei Wochen ist es so weit. Osnabrück wird durchgerockt. Zu einem Open Air im Schlossgarten laden die Dropkick Murphys ein und nehmen die Donots als Support mit auf die Bühne. Das hinterher vom Schloss kein Stein mehr auf dem anderen sitzt sollte klar sein.



Die Dropkick Murphys kommen für ein Open Air in den Schlossgarten Osnabrück. Foto: Marcel Linke

Sommer… da denkt man an Sonne, Spaß, kühles Bier und gute Musik im Freien.

Für das Wetter gibt es keine Garantien, aber die anderen drei Sachen wird es am Freitag, 10. August 2018, in Osnabrück geben, wenn die Dropkick Murphys bei Schlossgarten Open Air aufspielen. Nur wenige andere Bands strahlen so sehr aus, dass sie gerne auf der Bühne stehen, und können solch eine Stuimmung verbreiten wie die Jungs von der Ostküste der USA:

Doch sie sind natürlich nicht die einzige Band an dem Abend auf der Bühne, außer den Murphys spielen auch die Donots, die dem Vernehmen nach neue Songs eingespielt haben und im Rahmen ihres 25jährigen Bestehens einige Auftritte für April 2019 angekündigt haben, und Fiddler's Green, die auch bereits seit einem guten Vierteljahrhundert die Bühnen unsicher machen. Am 10. August 2018 um 18 Uhr geht es im Schlossgarten Osnabrück los, wie es sich für ein Open Air gehört, gibt es ausschließlich Stehplätze. Die Tickets kosten 50,50 Euro.

Es gibt sie wie üblich hier: https://www.eventim.de oder beim Tickethändler Eures Vertrauens.