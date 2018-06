Festival Les Ardentes 2018 Zum 13. Mal geht das Festival Les Ardentes in Lüttich an den Start Lüttich (sd) Der Schwerpunkt der 2018er Edition liegt eindeutig auf Hip Hop. Nationale, europäische und internationale Künstler des Genres bilden den Hautteil des Line-Ups, aber da sind auch noch ein paar Perlen mehr.Massive Attack, Damian 'Jr. Gong' Marley, Delv!s, Pale Grey und viele andere warten Anfang Juli darauf Lüttich zu rocken.



WIZ KHALIFA beim Les Ardentes 2014 - Auch in diesem Jahr ist der Rapper aus Pittsburgh, Pennsylvania wieder mit dabei. Foto: Sven A. Droste

Supreme NTM, Damso, WIZ Khalifa, MC Solar, Bigflo & Oli, Orlesan, Migos und Skepta - Die Headliner neben Massive Attack und Damian 'Jr. Gong' Marley sagen ganz genau wohin der Hase läuft, nämlich richtung Hip Hop. Was sich in den letzen zwei Jahren schon tendenziell angekündigt hat, ist 2018 nicht mehr zu Übersehen. Die Macher des Festival Les Ardentes sehen die Zukunf t des Festivals eingerahmt in dicke Beats und Raps.



Tickets:



4 Tageticket € 125,00 (Ausverkauft)

4 Tageticket + Camping € 140,00 (Ausverkauft)

1 Tageticket € 60,00



Es gibt auch noch diverse VIP Angebote. Alles zu den Tickets und weitere Infos gibt es direkt auf der Webseite vom Festival Les Ardentes