Wohnzimerkonzerte 2018 Mein Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer - Tim Bendzko zurück auf der Couch. Deutschland (sd) Wie schon Ende 2017 zieht es Tim Bendzko zum Ende des Jahres 2018 auch wieder in die "Wohnzimmer" seiner Fans. Ab November kann man ihn wieder hautnah in den schönsten Sälen Deutschlands erleben.



TIM BENDZKO - Wohnzimmerkonzerte 2018 Foto: Pressefoto / Quelle: prknet.de

Mit seinen "Wohnzimmerkonzerten" hat Tim Bendzko 2014 eine Konzertreihe ins Leben gerufen bei der er in ausgewählten bestuhlten Locations seine Songs im familiären Rahmen präsentiert. Aus anfänglich 2 geplanten Konzerten in Wohnzimmeratmosphäre wurde schnell eine ganze Konzertserie, die sich mittlerweile etabliert hat. Nach ausverkauften "Wohnzimmerkonzerten" 2014, 2015 und 2017, geht es auch im November 2018 wieder in die schönsten Locations Deutschlands. Aufs Wesentliche reduziert, ist die Wohnzimmer-Konzertreihe eine ganz besondere Möglichkeit Tim Bendzko live zu erleben. „Die Show ist von hochmusikalischer Leichtigkeit“ lobte bereits 2015 die Berliner Morgenpost und hält musikalische und andere Überraschungen der Extraklasse bereit. Es geht um Nähe zum Zuschauer, der jederzeit damit rechnen muss, ein Teil der Show zu werden. (Quelle: PM / prknet.de) TIM BENDZKO - Wohnzimmerkonzerte 2018: 04. November 2018 Eurogress / Aachen

05. November 2018 Lichtburg / Essen

07. November 2018 Alte Oper / Frankfurt

08. November 2018 Metropol Theater / Bremen

09. November 2018 Händelhalle / Halle

23. November 2018 MUK / Lübeck

24. November 2018 Stadthalle / Braunschweig

26. November 2018 Philharmonie / München

27. November 2018 Beethovensaal / Stuttgart

28. November 2018 Tempodrom / Berlin Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriösen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.