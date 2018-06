Die vierte Runde ist eingeläutet Campus Festival Bielefeld auch 2018 hochwertig besetzt Bielefeld (ml) Auch dieses Jahr findet das Campus Festival wieder an der Universität in Bielefeld statt. Die Erfolgsgeschichte zwischen der Vibra Agency, der Uni und der Bielefeld Marketing geht damit nun schon in die vierte Runde. Auf drei Live-Bühnen und einem Elektro-Floor darf am 21. Juni wieder gefeiert werden.



Das Campus Festival Bielefeld geht in die vierte Runde. Foto: Marcel Linke

Nachdem das Festival letztes Jahr ganz unter den Lokalmatadoren stand und mit Casper einen Bielefelder Headliner, sowie mit Joris einen ostwestfälischen Co-Headliner bot, kommen die Hauptacts des Campus Festivals dieses Jahr wieder von etwas weiter außerhalb. Panda-Rapper Cro darf das Campus Festival Bielefeld dieses Jahr headlinen. Und während der Co-Headliner noch Top Secret ist, stehen schon die weiteren Bands fest. Die Indie-Durchstarter von Von Wegen Lisbeth werden auch eher spät am Tag spielen. Erst kürzlich waren Turbostaat noch zusammen mit den Beatsteaks im Ringlokschuppen. Nun kommt die Flensburger Band wieder nach Bielefeld und gibt auf dem Gelände der Universität sogar ihr erstes Bielefelder Open Air-Konzert. Mit Das Lumpenpack wurde auf das Festival eine Band gebucht, die man getrost in die Kategorie Konzertcomedy packen kann. Dabei sind Das Lumpenpack so abwechslungsreich, dass man sie so gar nicht mit schon etablierten Bands, wie Die Ärzte, Das Pack oder Kapelle Petra vergleichen kann. Insgesamt steht die Richtung dieses Jahr mit weiteren Bands, wie Neonschwarz, Marvin Game, Goldroger, Tiavo und Jace noch stärker auf Hip Hop als noch in den vergangenen Jahren. Damit richtet sich das Festival natürlich noch mehr in Richtung der Zielgruppe der Studenten aus. Aber natürlich kommt auch der Rock nicht zu kurz. Neben Turbostaat und Von Wegen Lisbeth, sind gerade die kleineren Bands auf dem Campus Festival, wie Primetime Failure auf Rock spezialisiert. Interessant ist das Projekt Dave & Mighty. Das Duo covert Rockklassiker der Sorte Bad Religion mit reichlich Synthesizern. Tickets gibt es in allen möglichen Preiskategorien von 17 Euro bis 27 Euro zu kaufen. Wann: Donnerstag, 21. Juni 2018, 16 Uhr Wo: Universität Bielefeld Tickets: von 17 Euro bis 27 Euro zzgl. Gebühren unter http://www.campusfestival-bielefeld.de/tickets/ Alle Infos unter: http://www.campusfestival-bielefeld.de