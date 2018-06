The Return of Die Ärzte Rock im Park gibt Headliner für 2019 bekannt Nürnberg (ml) Rock im Park und Rock am Ring waren noch nicht ganz vorbei und haben schon den Headliner für 2019 bekannt gegeben. Die Ärzte kehren nach 6-jähriger Konzertpause zurück und geben ihre einzigen beiden Konzerte 2019 bei den Zwillingsfestivals in Nürnberg und am Nürburgring.



Für beide Festivals werden limitierte Frühbucher-Kontingente angeboten. Auf dem Zeppelinfeld kostet das Kombiticket, Festival, Campen und Parken, 199 Euro inkl. VVK-Gebühr. Am Ring zahlen Festivalbesucher 149 Euro inkl. VVK-Gebühr. Ein Camping- und Parking-Ticket kostet weitere 50 Euro inkl. VVK-Gebühr. Der Vorverkaufsstart für beide Festivals ist am 05. Juni 2019 um 12 Uhr. Wann: Freitag, 07.06.2019 bis Sonntag, 09.06.2019

Wo: Volkspark Dutzendteich, Nürnberg Tickets: ab 199 Euro auf http://www.rock-im-park.com/tickets