The Streets Endlich wieder in Deutschland Mike Skinner kommt 2019 mit seiner Band auf Tour - Vorverkauf startet am 18.05.2018 Deutschland (sd) Die vermutlich beste Meldung für die Deutschen Fans seit der Verkündung der Wiederbelebung im letzten Jahr. Nach einer erfolgreichen Tour auf der Insel und einem Gig in Berlin im Letzen Monat, stehen für 2019 endlich auch fünf Termine in Deutschland auf den Tourplan.



Mike Skinner & The Streets bei ihrem letzten Deutschland Konzert 2011 in Hamburg. Foto: Sven A. Droste

Mike Skinner ist zurück und Fit But You Know It. Das weiß man spätestens seit dem in Sekunden ausverkauften Konzert im Berliner Heimathafen vergangenen April. Es folgten von allen begeistert gefeierte Reunion-Shows in UK, Frankreich und den Niederlanden, bei denen The Streets erstmals seit 2011 zahlreiche Songs aus ihrem mittlerweile legendären Backkatalog wie A Grand Don’t Come For Free, Everything Is Borrowed, The Hardest Way To Make An Easy Living oder Original Pirate Materiallive auf den Bühnen präsentierten. In den letzten Monaten veröffentlichte Mike Skinner nicht nur fünf neue Songs, sondern arbeitet aktuell an einem neuen Album, das auch gleichzeitig der Soundtrack zu seinem neuen Filmprojekt ist. Es tut sich was bei The Streets und deshalb bringt Mike Skinner sie im Februar 2019 endlich wieder auf die Strasse. Die The darker the shadow the brighter the light, part 2 Tour wird dabei Termine in Berlin, Hamburg, Köln, Wiesbaden und München umfassen. Tickets gibt es ab Freitag, den 18.05.2018 exklusiv auf eventim.de und ab Freitag, den 25.05.2018 an allen bekannten Vorverkaufsstellen. THE STREETS - THE DARKER THE SHADOW THE BRIGHTER THE LIGHT, PART 2: Deutschlandtermine: 16. Februar 2019 - Columbiahalle / Berlin

18. Februar 2019 - Große Freiheit / Hamburg

19. Februar 2019 - Live Music Hall / Köln

20. Februar 2019 - Schlachthof / Wiesbaden

22. Februar 2019 - Muffathalle / München weitere Termine: 17. Januar 2019 - O2 Academy Birmingham / Birmingham (GB)

18. Januar 2019 - O2 Academy Birmingham / Birmingham (ausverkauft) (GB)

19. Januar 2019 - O2 Academy Birmingham / Birmingham (ausverkauft) (GB)

21. Januar 2019 - O2 Academy Glasgow / Glasgow (GB)

22. Januar 2019 - O2 Academy Leeds / Leeds (GB)

24. Januar 2019 - O2 Apollo / Manchester (GB)

25. Januar 2019 - O2 Apollo / Manchester (ausverkauft) (GB)

26. Januar 2019 - O2 Apollo / Manchester (ausverkauft) (GB)

28. Januar 2019 - O2 Academy Newcastle / Newcastle (ausverkauft) (GB)

29. Januar 2019 - O2 Academy Sheffield / Sheffield (ausverkauft) (GB)

31. Januar 2019 - O2 Academy Bournemouth / Bournemouth (ausverkauft) (GB)

02. Februar 2019 - O2 Academy Brixton / London (ausverkauft) (GB)

03. Februar 2019 - O2 Academy Brixton / London (ausverkauft) (GB)

05. Februar 2019 - O2 Academy Brixton / London (GB)

06. Februar 2019 - O2 Academy Brixton / London (GB)

07. Februar 2019 - O2 Academy Brixton / London (GB) 10. Februar 2019 - Atelier / Luxemburg (LUX)

11. Februar 2019 - Olympia / Paris (FR)

12. Februar 2019 - L'Aeronef / Lille (FR)

14. Februar 2019 - Ancienne Belgique / Brüssel (B)

15. Februar 2019 - Tivoli / Utrecht (NL)

23. Februar 2019 - Kaufleuten / Zürich (CH)

24. Februar 2019 - Fabrique / Meiland (I) Karten gibt es wie immer bei den bekannten Kartendealern im Netz und der Realität. Achtet darauf nur bei seriosen Anbietern zu kaufen, in der letzten Zeit hört man immer wieder von falschen Karten oder immens hohen Gebühren.