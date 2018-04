Nächsten Monat auf Tour Gogol Bordello kommen wieder nach Deutschland Dortmund (ml) Nachdem Gogol Bordello erst letztes Jahr auf Deutschland-Tour waren, kommen sie im Mai für ein paar Konzerte zurück. Die Tour beginnt am 05.05. im Stuttgarter LKA Longhorn und führt sie nach Dortmund und Hamburg, bevor es die Band im August auf etliche Festivals zieht.



Gogol Bordello sind nicht nur musikalisch sondern auch live völlig verrückt. Im Mai kommen sie auf Tour durch Deutschland. Foto: Marcel Linke

Im August 2017 erschien mit „Seekers And Finders“ das neue und siebte Album von Gogol Bordello. Auf dem Nachfolger des gefeierten und erfolgreichen „Pura Vida Conspiracy“ ist die neunköpfige Band aus aller Herren Länder erneut in absoluter Vollgas-Form. Die Platte ist eine akustische Party, auf der neben der Standard-Rock-Instrumentierung aus Gitarre, Bass und Schlagzeug auch Violine, Akkordeon, Trompete und Marimba zum Einsatz kommen. Ganz so wie man es von der Combo um den ukrainischen Schauspieler, Sänger, Gitarristen, Frontmann und Chefideologen Eugene Hütz seit über anderthalb Dekaden gewohnt ist.

Entstanden sind die Songs auf drei Kontinenten, in Lateinamerika, Osteuropa und in New York. Genauso vielfältig ist auch der musikalische Ansatz von Gogol Bordello: Irgendwo zwischen Balkan-Beat, Dub, Samba, Punk, Rap, Flamenco, Roots Reggae, Ska und Spaghetti-Western-Twang Volksmusik und komplettem Chaos finden die Stücke einen Sound, der jede Party zum beben bringt.

Um die 200 Shows spielt die vielköpfige Formation im Jahr, ein kleiner Club wird ebenso schnell zur tropfnassen Sauna wie große Festivals wie Coachella, Lollapalooza, Fuji Rock oder Glastonbury sich in tobende Tollhäuser verwandeln. Ihre Bühnenshow ist ein einzigartiges wildes Durcheinander, die Musiker verweben ihre stetige Bewegung zu einer undurchschaubaren Choreografie, jeder singt, spielt, jeder Zentimeter wird genutzt – sogar auf den Lautsprechertürmen wird getanzt. Das sind keine Shows, das sind fröhliche – und politische – Exzesse, wenn diese Band die Bühnen brennen lässt. Also Vorsicht im kommenden Mai, wenn Gogol Bordello zu uns auf Tour kommen. Tourdaten Gogol Bordello 2018:

05.05., Stuttgart, LKA Longhorn

06.05., Dortmund, FZW

08.05., Hamburg, Große Freiheit 36