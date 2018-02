Konzerte in Berlin und Stuttgart The Rolling Stones rocken Deutschland auch noch 2018 Berlin (m2w) Erst letztes Jahr haben die Rolling Stones im Rahmen ihrer No-Filter-Tour Hamburg, München und Düsseldorf besucht. Im Juni kommt die dienstälteste Rockband nun nochmals zurück nach Berlin und Stuttgart. Der Vorverkauf startet am 28. Februar um 10 Uhr mit einem exklusiven Presale über eventim.de. An allen anderen Vorverkaufsstellen gibt es Tickets ab dem 02. März um 10 Uhr.



Die wohl dienstälteste Band wird nicht altersschwach: The Rolling Stones kommen wieder auf Tour. Foto: Claude Gassian

Die Rolling Stones geben einen Nachschlag: Im Juni 2018 touren die Rock-Legenden durch verschiedene europäische Länder – Deutschland steht gleich zweimal auf dem Tourplan: Am 22. Juni besuchen die Rolling Stones im Rahmen der "STONES - NO FILTER"-Tour das Olympiastadion in Berlin und am 30. Juni die Mercedes-Benz-Arena Stuttgart. Die deutschen Fans können sich auf eine grandiose Set-Liste voller Klassiker wie "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin Jack Flash", "Tumbling Dice" und "Brown Sugar" freuen, aber auch auf neue Songs und einige von Konzert zu Konzert wechselnde Hits aus dem schier unerschöpflichen Repertoire der Band. Nach den restlos und sehr schnell ausverkauften Konzerten der Rolling Stones im Herbst letzten Jahres dürfen sich nun die Fans, die die Band nochmal sehen wollen und auch solche, die im letzten Jahr leer ausgegangen sind auf eine nochmalige Chance freuen, Tickets für eine der begehrtesten Bands der welt zu bekommen. Tickets für die Konzerte der Rolling Stones in Deutschland sind im Rahmen eines exklusiven Presales ab Mittwoch, den 28. Feburar, um 10 Uhr über eventim.de erhältlich. Der reguläre Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Freitag, den 02. März, um 10 Uhr. Hier sind die Termine:

22.06.2018, Berlin, Olympiastadion

30.06.2018, Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena Rolling Stones | FKP Scorpio